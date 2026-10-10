Dopo un avvio di stagione complicato, il tecnico punta al ritiro in Spagna per ricompattare il gruppo e ripartire nel migliore dei modi in Premier League.
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
La retrocessione sfiorata lo scorso anno doveva rappresentare soltanto un brutto ricordo per il Tottenham, deciso a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle le difficoltà vissute in Premier League. Eppure, il nuovo campionato sembra raccontare una storia simile, con gli Spurs ancora in fondo alla classifica e senza neanche una vittoria dopo le prime cinque giornate.
Una situazione che ha spinto Roberto De Zerbi a cercare una reazione immediata per invertire la rotta: dopo la sfida contro il Manchester United, infatti, il tecnico porterà il gruppo a Marbella, in Spagna, per un ritiro di nove giorni dedicato al lavoro sul campo e a ritrovare l'intesa tra i giocatori.
Tottenham, il ritiro per ritrovare compattezza e risultatiLa situazione in campionato è delicata: il Tottenham è ultimo in classifica con appena due punti dopo cinque giornate, frutto di due pareggi e tre sconfitte. L'aspetto più preoccupante, però, sembra essere la mancanza di intesa tra i giocatori, come riconosciuto dallo stesso Roberto De Zerbi dopo la sconfitta contro il Brentford all'esordio in campionato, e ribadito anche dopo il ko contro l'Aston Villa, quando ha chiesto ai leader della squadra di assumersi maggiori responsabilità. Il tecnico italiano, alla vigilia della partita con il Manchester United, ha inoltre sottolineato la necessità di reagire attraverso il lavoro quotidiano, concentrando le proprie energie solo sul Tottenham.
Il ritiro in Spagna arriva così in un momento insolito della stagione, ma potrebbe rappresentare un'occasione importante per gli Spurs di ritrovare serenità e compattezza. Non è la prima volta che De Zerbi ricorre a questa soluzione, infatti anche durante la sua esperienza al Marsiglia, nell'aprile 2025, aveva organizzato un ritiro a Roma per ricompattare la squadra in un momento complicato.
Tra la sfida contro il Manchester United e quella successiva contro il Coventry ci saranno nove giorni, un periodo che Roberto De Zerbi potrà sfruttare per lavorare con la squadra e favorire una maggiore intesa tra i giocatori.
Un altro fattore a favore degli Spurs sarà il clima di Marbella, dove sono previste temperature fino a 25 gradi, condizioni più favorevoli rispetto alla pioggia attesa a Londra.
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