La retrocessione sfiorata lo scorso anno doveva rappresentare soltanto un brutto ricordo per il Tottenham, deciso a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle le difficoltà vissute in Premier League. Eppure, il nuovo campionato sembra raccontare una storia simile, con gli Spurs ancora in fondo alla classifica e senza neanche una vittoria dopo le prime cinque giornate.

Una situazione che ha spinto Roberto De Zerbi a cercare una reazione immediata per invertire la rotta: dopo la sfida contro il Manchester United, infatti, il tecnico porterà il gruppo a Marbella, in Spagna, per un ritiro di nove giorni dedicato al lavoro sul campo e a ritrovare l'intesa tra i giocatori.

Tottenham, il ritiro per ritrovare compattezza e risultati

La situazione in campionato è delicata: il Tottenham è ultimo in classifica con appenadopo cinque giornate, frutto di. L'aspetto più preoccupante, però, sembra essere latra i giocatori, come riconosciuto dallo stesso Roberto De Zerbi dopo la sconfitta contro ilall'esordio in campionato, e ribadito anche dopo il ko contro, quando ha chiesto ai leader della squadra di. Il tecnico italiano, alla vigilia della partita con il Manchester United, ha inoltre sottolineato la necessità di reagire attraverso il lavoro quotidiano, concentrando le proprie energie solo sul Tottenham.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce a bordo campo durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il ritiro in Spagna arriva così in un momento insolito della stagione, ma potrebbe rappresentare un'occasione importante per gli Spurs di ritrovare serenità e compattezza. Non è la prima volta che De Zerbi ricorre a questa soluzione, infatti anche durante la sua esperienza al Marsiglia, nell'aprile 2025, aveva organizzato un ritiro a Roma per ricompattare la squadra in un momento complicato.

Tra la sfida contro il Manchester United e quella successiva contro il Coventry ci saranno nove giorni, un periodo che Roberto De Zerbi potrà sfruttare per lavorare con la squadra e favorire una maggiore intesa tra i giocatori.

🚨 LANTERNE ROUGE DE PREMIER LEAGUE, TOTTENHAM VA PARTIR EN STAGE À MARBELLA 🇪🇸 !!! ☀️🛫



Roberto DE ZERBI 🇮🇹 veut profiter des 9 jours entre les matches contre Manchester United et Coventry pour relancer son équipe et renforcer la cohésion du groupe.



Le départ est prévu après… pic.twitter.com/4YKX5D8QpJ — Actu Foot (@ActuFoot_) October 10, 2026

Un altro fattore a favore degli Spurs sarà il clima di Marbella, dove sono previste temperature fino a 25 gradi, condizioni più favorevoli rispetto alla pioggia attesa a Londra.