De Zerbi è ad un bivio: vincere o vincere. Il suo Tottenham è ultimo in classifica, con ben 0 vittorie e due soli pareggi. Poi, solo sconfitte. L'ultima contro l'Aston Villa. Ora lo United. E lo scenario deve cambiare. Lo chiedono i tifosi, lo pretende la proprietà. Il nuovo corso De Zerbi non sta andando come previsto: il tecnico italiano non è ancora riuscito a trovare la scintilla necessaria per riportare il Tottenham ai fasti di un tempo. Quelli che lo vedevano in finale di Champions, per intenderci. Gli Spurs sono invischiati nella lotta per non retrocedere da quasi 3 anni, un trend da invertire. De Zerbi ci prova, ma vuole tempo. Anche se non c'è. La sfida contro lo United potrebbe essere cruciale per il suo futuro.

De Zerbi al bivio: perché lo United potrebbe essere l'ultima occasione

Vincere all'Old Trafford, contro lo, non sarà un'impresa semplice. Non è più ildi Ferguson, è vero. Ma rimane comunque una delle migliori squadre della, sia per blasone che per storia. E anche, tra l'altro, non sta vivendo un periodo idilliaco: poche vittorie e tanti malumori hanno condizionato questo nuovo inizio. Come al Tottenham, ma in maniera diversa. Il match tra le due, quindi, sarà un crocevia importante per i due tecnici. Più perche con un'altra sconfitta potrebbe vedere sfumare l'occasione di continuare ad allenare in. I 500 milioni spesi sul mercato dovevano dare la scossa. La realtà ha detto altro. Lui si sente ancora parte di questo progetto: lo ha confermato anche in conferenza stampa. Solo il tempo dirà se avrà ragione.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, osserva il campo al termine della partita del terzo turno di Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham Hotspur, disputata ad Anfield il 15 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Solanke in attacco, Marmoush alle spalle: la ricetta per vincere all'Old Trafford

La ricetta è sul tavolo: basta seguire gli ingredienti.continuerà ad offrire ai suoi tifosi lo stesso piatto di sempre: il 4-2-3-1, diventato un must da quando ha intrapreso questa carriera. A guidare l'attacco - e le speranze spurs - ci sarà, ancora a zero gol in questa stagione. Dietro, la speranza del tecnico è quella di vedere una pieni giri. L'egiziano non ha iniziato bene, sembrano lontano i fasti di un tempo che hanno portato il City a spendere più di 70 milioni. Ma oggi potrebbe essere la giornata perfetta per dare un calcio alle critiche. Lo spera De Zerbi. Lo sperano i tifosi. Che seguiranno in massa la squadra: il sostegno non è mai mancato e anche all'Old Trafford ci sarà un grosso esodo londinese. Nel pomeriggio, l'inizo del match.: l'unico sentiero da prendere è quello della vittoria. Il verdetto tra poche ore.