Tottenham, emergenza continua: si ferma anche Richarlison

Il Tottenham vive un periodo difficile e l'infortunio dell'attaccante non aiuta il tecnico Thomas Frank a voltare pagina

Gianmarco Inguscio Collaboratore 15 gennaio - 20:59

Richarlison dovrà stare lontano dai campi per circa due mesi. L'attaccante brasiliano ha rimediato un infortunio al bicipite femorale durante l'ultima sfida in FA CUP, poi persa 1-2 dal Tottenham, contro l'Aston Villa. Il classe '97 è stato costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco quando il tabellone dell'incontro indicava ancora i primi trenta minuti della prima frazione di gioco.

Una notizia infelice quindi per il tecnico Frank e la squadra tutta. Infatti, il club inglese si trova in quattordicesima posizione in Premier League con appena 27 punti conquistati dopo ventuno giornate di campionato. L'ultima vittoria degli Spurs risale al match sul campo del Crystal Palace del 28 dicembre. Poi, da quel momento, il Tottenham ha ottenuto soltanto due pareggi contro Brentford e Sunderland e le sconfitte contro Bournemouth e Aston Villa, quest'ultima in FA CUP.

Tottenham, le parole del tecnico Thomas Frank — Sabato 17 gennaio gli Spurs disputeranno il derby contro il West Ham, un match delicato, ma che potrebbe far invertire il trend negativo del Tottenham. Al riguardo, l'allenatore Thomas Frank ha effettuato un fotogramma sulla situazione degli infortunati, parlando anche del rientro in campo di Bergvall, Solanke e Udogie: "La nota positiva è che tutti e tre i giocatori stanno per rientrare pienamente in forma. Attualmente, Bergvall non ha ancora giocato, ma faremo di tutto per integrarlo per il derby di sabato. Gli altri due invece stanno lavorando bene, ma hanno ancora bisogno di tempo per stare al top".

Quindi, Solanke e Udogie hanno completato il loro percorso di recupero, sebbene non abbiano ancora i novanti minuti nelle gambe. Inoltre, considerando che il maliano Bissouma è stato eliminato in Coppa d'Africa con la sua nazionale, farà regolare rientro a Londra e sarà già a disposizione dell'allenatore danese. Al Tottenham urge un cambio di rotta immediato e non è escluso che, con i rientri, questo non possa avvenire.