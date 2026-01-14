Dall’Inghilterra sono certi: “Il Tottenham valuterà Amorim per la panchina”

Il Tottenham sta pensando di portare a Londra Ruben Amorim e questa notizia l'ha annunciata l'ex calciatore Sol Campbell. Il classe 1974, tra l'altro ex capitano degli Spurs, ha parlato di ciò in una recente intervista per Sky Bet. Secondo lui, infatti, la trattativa tra le parti si starebbe già svolgendo dietro le quinte. In seguito, ha voluto dare la sua opinione anche sul danese Thomas Frank, attuale tecnico della sua ex squadra.