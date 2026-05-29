Il Tottenham Hotspur, adesso che ha raggiunto l'agognata salvezza in Premier League, può pensare a programmare la prossima stagione. Sarà un nuovo progetto, interamente affidato a Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano infatti ha avuto poco tempo per intervenire sulle logiche della squadra in questi mesi. Nonostante si sia notata una chiara impronta tattica, RDZ ha puntato più sul recupero di qualità mentali e nervose per il rush finale.

I numerosi infortuni durante l'anno non hanno aiutato ad alzare il livello della qualità offensiva della rosa. Xavi Simons, Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Dominic Solanke, James Maddison e Dejan Kulusevski hanno tutti fatto i conti con lunghe problematiche fisiche. Lo svedese in particolare non vede il rettangolo da gioco da oltre un anno. Kulu non ha nemmeno fatto in tempo a giocare la finale di Europa League e la sua assenza durante l'anno è diventata un vero e proprio mistero.

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Le parole del medico svedese sul caso Dejan Kulusevski

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Cristian Romero e Dejan Kulusevski del Tottenham Hotspur reagiscono a bordo campo prima della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

L'ala degli spurs ha subito la rottura della rotula destra l'11 maggio 2025, in occasione della sfida contro il Crystal Palace. Da quel momento, di Deki non si è più saputo nulla e la sua assenza è stata parecchio rumorosa. Il calciatore infatti era sempre più inserito nel calcio inglese ed era diventato uno dei migliori nel suo ruolo, a volta anche spostandosi come mezz'ala. Tuttavia, per Kulusevski è passato anche il treno del Mondiale 2026.

🎙️ l Information about why Kulusevski has been out for so long The Swedish national team’s doctor describes his injury, a cartilage injury, as “tricky.”



“They are difficult to treat. Cartilage has no blood supply and no nerves. It doesn’t heal in the usual way.”



“In addition,… pic.twitter.com/BplTdPXQGx — The Spurs Express (@TheSpursExpress) May 28, 2026

A proposito della sua mancata chiamata, ha parlato il medico ufficiale della nazionale svedese, Jonas Werner ai microfoni di Sportbladet: "Quella di Kulu è una lunga storia. Lui ci ha provato in tutti i modi a partecipare, ma semplicemente non gioca da oltre un anno e chiaramente non poteva essere pronto per la competizione. Purtroppo, le lesioni alla cartilagine sono un problema su cui è complicato intervenire, danno molto fastidio. Inoltre, Kulusevski se l'è procurate in un punto particolarmente sensibile, in quanto viene sottoposto a grandi sollecitazioni e lui non ha recuperato abbastanza per poterle sostenere. Tuttavia, ho grandi speranze che torni a giocare in futuro".

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