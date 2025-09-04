Tottenham, il presidente Daniel Levy si dimette dopo 25 anni: il comunicato

Il mandato dell'ormai ex presidente è durato quasi un quarto di secolo ed è stato scelto come sostituto Peter Charrington

Jacopo del Monaco 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 19:32)

Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico dopo quasi 25 anni di mandato. Il club di Premier League ha rilasciato un comunicato ufficiale su ciò e ha anche nominato Peter Charrington in qualità di presidente non esecutivo.

Tottenham, il presidente Daniel Levy si è dimesso: il comunicato — La prima sosta delle Nazionale della stagione 2025/2026 ha avuto inizio ed intanto il Tottenham ha apportato un'importante novità sul piano dirigenziale. Dopo quasi 25 anni, infatti, Daniel Levy ha preso la decisione di dimettersi dal ruolo di presidente del club ed il suo posto è stato preso da Peter Charrington. Ecco il comunicato ufficiale rilasciato dagli Spurs sul proprio sito ufficiale:

"Il Tottenham Hotspur annuncia che Daniel Levy si è dimesso oggi dal suo incarico di presidente esecutivo dopo quasi 25 anni.

Il club si è trasformato nell'ultimo quarto di secolo. Ha militato nelle competizioni europee nelle ultime 18 stagioni su 20, diventando uno dei club calcistici più riconosciuti al mondo, investendo costantemente nel suo settore giovanile, nei giocatori e nelle strutture, tra cui un nuovo stadio di livello mondiale e un centro di allenamento all'avanguardia. Il club ha inoltre militato regolarmente ai massimi livelli, ottenendo numerosi fantastici successi sul campo, tra cui la recente vittoria dell' Europa League.

Nell'ambito della pianificazione della successione, il club ha effettuato diverse nomine di alto livello negli ultimi mesi. Vinai Venkatesham è stato assunto come Amministratore Delegato, Thomas Frank come nuovo allenatore della squadra maschile e Martin Ho come allenatore della squadra femminile. Peter Charrington è entrato a far parte del consiglio di amministrazione e ricoprirà il ruolo di Presidente non esecutivo".

Levy: "Orgoglioso del lavoro svolto nel club" Tramite il sito del Tottenham, l'ormai ex presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto fatto nei suoi anni di servizio: "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro svolto insieme al team dirigenziale e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in un club di peso massimo a livello mondiale, che compete ai massimi livelli. Ma soprattutto, abbiamo costruito una comunità. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle persone più importanti di questo sport, dal team di Lilywhite House e Hotspur Way a tutti i giocatori e gli allenatori nel corso degli anni".

"Desidero ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi anni. Non è sempre stato un percorso facile, ma sono stati fatti progressi significativi. Continuerò a sostenere questo club con passione".