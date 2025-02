Tottenham-Manchester City: Haaland torna per rilanciare i Citizens, Spurs all’ultima chiamata per l’Europa

Big match a Londra tra due squadre a caccia di punti pesanti: Guardiola ritrova il suo bomber, mentre gli uomini di Postecoglou cercano il colpo grosso. Analisi, formazioni e le migliori quote

Nancy Gonzalez Ruiz 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 20:39)

L’attesa è finita: oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore 20:30, il Tottenham Hotspur Stadium ospiterà una sfida ad altissima tensione tra due squadre che, per motivi diversi, non possono permettersi passi falsi. Il Manchester City, in difficoltà e fuori dalla lotta per il titolo, punta sulla furia realizzativa di Erling Haaland per rilanciare la corsa Champions. Dall’altra parte, il Tottenham deve vincere per non abbandonare definitivamente il sogno europeo.

City, il ruggito di Haaland per cancellare la crisi Per Pep Guardiola, questa trasferta rappresenta una vera prova di maturità per il suo Manchester City, che sta vivendo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. La sconfitta contro il Liverpool ha aggravato una crisi già evidente, con la squadra ora quarta in classifica a quota 44 punti, appaiata al Newcastle e lontana 13 lunghezze dalla vetta occupata proprio dai Reds. Il ritorno di Haaland, però, potrebbe cambiare tutto. Il norvegese, fermo da settimane per infortunio, è pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco e riportare ai Citizens quella pericolosità offensiva che è mancata nelle ultime uscite. Con Foden e Doku ai suoi lati e De Bruyne a dettare i tempi, il City vuole sfondare la fragile difesa degli Spurs per rimettere le cose a posto.

Tottenham, missione impossibile o ultima occasione per credere nell’Europa? Se il City piange, il Tottenham non ride. Gli uomini di Ange Postecoglou hanno vissuto un campionato fatto di alti e bassi e ora si ritrovano fuori dalla zona Europa, con una classifica che non lascia spazio a ulteriori errori. Le tre vittorie consecutive nelle ultime giornate hanno ridato ossigeno agli Spurs, ma il cammino è ancora lungo. L’assenza di Richarlison e Solanke pesa come un macigno, con il tecnico australiano costretto ad affidarsi a Tel come riferimento offensivo. L’esperienza di Son e la qualità di Kulusevski saranno fondamentali per scardinare la difesa del City e provare a regalare ai tifosi una notte memorabile.

Probabili formazioni: Haaland dal primo minuto, Spurs senza attaccanti di ruolo — Tottenham (4-2-3-1)

Allenatore: Ange Postecoglou

Vicario; Spence, Gray, Danso, Udogie; Bissouma, Bentancur; Johnson, Son, Kulusevski; Tel.

Manchester City (4-2-3-1)

Allenatore: Pep Guardiola

Ederson; Lewis, Khusanov, Aké, Gvardiol; De Bruyne, Nico Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

Quote e pronostico: Manchester City favorito, ma occhio alle sorprese — Le quote vedono il Manchester City partire con il favore dei pronostici: il successo degli uomini di Guardiola è offerto a 2.05, mentre una vittoria del Tottenham in casa paga 3.15. Il pareggio, invece, è quotato 4.00, segno che gli Spurs potrebbero creare più problemi del previsto ai Citizens. Considerando la qualità offensiva delle due squadre, l’Over 2.5 è una delle giocate più calde del match, bancata a 1.32. Entrambe le squadre hanno mostrato fragilità difensive, quindi la combinazione Goal + Over 2.5 a 1.75 potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Per quanto riguarda i marcatori, il ritorno di Haaland rende interessante la quota per un suo gol, fissata a 1.90, mentre una rete di Son, leader degli Spurs, si trova a 2.50.

Tottenham bestia nera? Il dato che Guardiola non può ignorare — Se c’è una squadra che negli ultimi anni ha saputo mettere in difficoltà il Manchester City, quella è il Tottenham. Negli ultimi dieci scontri diretti in Premier League, gli Spurs hanno avuto la meglio in sei occasioni, con il City che ha vinto solo quattro volte. L’ultimo precedente all’Etihad Stadium ha visto un clamoroso 0-4 per il Tottenham, un risultato che Guardiola e i suoi uomini non hanno dimenticato e che potrebbe infiammare ulteriormente una sfida già di per sé elettrica. Sarà davvero la notte del ritorno di Haaland o il Tottenham saprà confermarsi una maledizione per i Citizens? Il verdetto arriverà questa sera, appuntamento ore 20:30.