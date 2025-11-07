Le due squadre, che hanno deluso tantissimo nello scorso campionato, adesso hanno gli stessi punti in classifica e sono vicine alla zona Europa

Jacopo del Monaco 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:02)

Il Tottenham ed il Manchester United daranno il via all'undicesima giornata della Premier League e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere questo big match. Le due compagini si affronteranno alle ore 13:30 di domani ed il Tottenham Hotspur Stadium farà da cornice a quest'importante sfida.

Grazie a Bet365, hai l'occasione di seguire in streaming gratuito tantissimi match delle principali discipline sportive. Ti basta una semplice registrazione e un versamento minimo di 5 euro per Commenta per primo accedere al palinsesto completo e non perdere neanche un minuto di gioco. Clicca qui per scoprire subito come guardare le partite in diretta su Bet365 cliccate qui.

Tottenham-Manchester United, dove vedere l'incontro — Dopo poco più di cinque mesi, tornano ad affrontarsi le due squadre che hanno disputato la finale dell'ultima edizione dell'Europa League, poi vinta 1-0 dalla squadra londinese. Entrambe, nella giornata di domani, proveranno a riscattare i rispettivi risultati del precedente turno di campionato. La grande sfida tra il Tottenham ed il Manchester United si potrà vedere su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. In streaming, invece, l'incontro sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano le due squadre alla gara — In questo momento, il Tottenham allenato dal danese Thomas Frank occupa la sesta posizione in classifica con 17 punti. Nelle ultime due giornate della Premier, gli Spurs hanno vinto 0-3 in casa dell'Everton e perso 0-1 contro il Chelsea tra le mura amiche. A fine ottobre, hanno disputato gli ottavi di finale della Carabao Cup, dalla quale sono stati eliminati a causa della sconfitta per 2-0 contro il Newcastle. Nell'ultimo turno di Champions League, invece, i londinesi hanno vinto 4-0 contro il Copenhagen conquistando così la loro seconda vittoria europea della stagione.

Così come i loro avversari di domani, anche il Manchester United allenato dal portoghese Rubem Amorim ha ottenuto 17 punti e, per la differenza reti, si trova in ottava posizione. A causa dell'esito deludente ottenuto nella scorsa stagione, i Red Devils non stanno giocando nessuna competizione europea e possono concentrarsi di più sul campionato. Negli ultimi quattro match, i mancuniani hanno ottenuto tre vittorie di fila contro Sunderland, Liverpool e Brighton ed un pareggio nell'ultimo turno contro il Nottingham Forest.

Probabili formazioni — Gli Spurs dovranno fare i conti con diverse assenze per infortunio tra cui Maddison, Dragusin e Kulusevski. Ci sono dubbi, invece, sulle presenze di Kudus, Spence e di Bissouma. I Red Devils, dal canto loro, dovrebbero avere a disposizione tutti i giocatori più importanti, anche se la presenza del difensore argentino Lisandro Martínez è in dubbio.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bentancur; Kudus, Xavi Simons, Johnson; Richarlison. All: Frank

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, B. Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Cunha; Šeško. All: Amorim