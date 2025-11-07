Alla scoperta di un impianto storico e suggestivo della capitale britannica: ecco il Craven Cottage

Antonio Marchese 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:02)

Londra ha una squadra per ogni quartiere, dietro a una fila di case vittoriane o nel mezzo di una fitta boscaglia si intravede sempre un riflettore. Il cuore inizia a battere forte e in mezzi ai comignoli che ricordano Mary Poppins, si respira calcio. Ovunque. Uno degli stadi più affascinanti di Londra del mondo si incastra alla perfezione nel quartiere di Putney Bridge, zona del West London divisa tra un'ansa del Tamigi e un parco fiabesco.

La caccia alla volpe e la vecchia Londra — Craven Cottage, casa del Fulham, è immerso in una cornice da libro cuore. Usciti dalla piccola stazione di Putney Bridge ci si immerge nel Bishop's Park, una antica tenuta dove un tempo Anna Bolena (la Lady d'Irlanda) praticava la caccia alla volpe con i suoi segugi. Nel 1780 William Craven, sesto barone della dinastia, fece edificare l’edificio da cui tutto ebbe inizio. Il vecchio cottage una volta era ubicato esattamente nello stesso punto in cui oggi c'è il cerchio di centrocampo dello stadio del Fulham.

La vecchia struttura all'epoca era situata in mezzo a un bosco popolato da querce, l'antica residenza di proprietà del Barone Craven negli anni ospitò anche personaggi come Sua Maestà la Regina Vittoria, Florence Nightingale, la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna e Sir Arthur Conan Doyle. La leggenda narra che Conan Doyle fu qui che iniziò a scrivere Sherlock Holmes.

Origini di Craven Cottage — Lasciandosi alle spalle il Bishop's Park si entra in Stevenage Road, una delle vie più belle di Londra dove la case hanno i fiori alle finestre e le porte i vecchi rosoni dell'epoca vittoriana. Siamo a Londra, ma sembra d'essere in un villaggio della vecchia Inghilterra. Qui riaffiora la storia: la vecchia residenza del Barone Craven fu distrutta nell'incendio del 1888 e ricostruita fedelmente seguendo i canoni di quella bruciata nel rogo.

Nel 1894 quando alcuni calciofili che ricoprivano un ruolo dirigenziale nel Fulham, si accordarono con quelli che a quel tempo erano i proprietari del terreno. Così il club del West London divenne proprietario del terreno. Il nuovo stadio costruito sulle ceneri del famoso incendio del 1888 fu edificato intorno al Cottage.

La costruzione dell'impianto fu ripagata inizialmente con i soldi dei biglietti venduti prima delle partite casalinghe. Il primo match ufficiale si disputò il 10 ottobre 1896 contro il Minerva nella Middlesex Senior Cup in uno stadio ancora spoglio e senza tribune. La prima stand fu costruita in tempi rapidissimi e ribattezzata The Rabbit Hutch, ovvero ‘la conigliera’ per via della sua conformazione simile a una grande gabbia per conigli.