Tottenham-Manchester United, il pronostico di DDD: ospiti che non vincono dal 2021 a Londra

Tottenham-Manchester United, il pronostico della redazione di DDD: riusciranno gli ospiti a interrompere un tabù che durà dal 2021?

Gennaro Dimonte 7 novembre - 20:16

Tottenham-Manchester è il big match dell'undicesima giornata di Premier League. Nel lunch match delle 13:30 al Tottenham Hotspur Stadium sabato 8 novembre andrà in scena una sfida tra due club che puntano a stare nelle prime posizioni e in zona Champions. Il quartultimo e quintultimo posto delle rispettive squadre del 2024-2025 è ormai acqua passata, ora due squadre storiche del calcio inglese tornano ad affrontarsi con obiettivi diversi. Chi riuscirà a prevalere sull'avversario? Questo il pronostico della redazione di DDD.

Tottenham-Manchester United, il momento delle due squadre — Non è stato un buon periodo per gli Spurs fino al 4-0 contro il Copenaghen in Champions League. Prima di questo trionfo i ragazzi allenati da Thomas Frank hanno perso in campionato contro il Chelsea e sono stati eliminati dall'EFL Cup dal Newcastle. Un rendimento altalenante che però non sta minando la possibilità di conquistarsi un posto tra le prime cinque di Premier League.

Momento d'oro invece per i Red Devils. Quattro successi e un pareggio per un gruppo che è riuscito a rientrare nella corsa per le coppe europee. Come il Tottenham, anche lo United è a 17 punti in classifica frutto di vittorie pesanti contro Liverpool e Brighton, avversarie dirette per l'obiettivo prefissato. L'unico dato che preoccupa è quello dei gol subiti, ben 16 in 10 partite.

Le probabili formazioni — Oltre alle già note assenze di Maddison, Kulusevski, Dragusin, Solanke, Bissouma, Davies, Takai e Gray, Thomas Frank deve far fronte alla squalifica di Bergvall. Ballottaggio a sinistra tra Spence e Udogie, in mediana ci saranno Bentancur e Palhinha. Davanti Richarlison e Kolo Muani si giocano un posto, Johnson insidia Kudus sulla fascia.

Ben più delineata la formazione di Amorim. Nel 3-4-2-1 c'è De Ligt a dirigere la difesa, Casemiro e Bruno Fernandes inamovibili in mezzo al campo. Mbeum e Cunha supporteranno Sesko in attacco.

Tottenham, la probabile formazione (3-4-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons. Allenatore Thomas Frank.

Manchester United, la probabile formazione (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko. Allenatore: Ruben AmorimAssenti: Lisandro Martinez (ginocchio).

Tottenham-Manchester United, il pronostico di DDD — Se si considera che lo United non vince dal 2021 in terra Spurs, potremmo dire che i padroni di casa avrebbero i favori del pronostico. Ma il momento di forma degli ospiti ottimale lascia presagire a un tipo di match aperto a qualsiasi risultato. Se dovessimo puntare una monetina molto probabilmente lo faremmo sui gol segnati, con un piccolo pensiero rivolto al successo del Manchester.

PRONOSTICO: GOAL