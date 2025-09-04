Presenti invece l'ex Juve Kolo Muani e Xavi Simons

Federico Grimaldi 4 settembre - 11:52

Un duro colpo per Mathys Tel: l’ex giovane talento del Bayern Monaco non sarà tra i convocati del Tottenhamper la fase a gironi della prossima Champions League. Il tecnico Thomas Frank ha infatti dovuto fare delle scelte difficili, escludendo sei giocatori, tra cui il ventenne attaccante francese, che finora ha faticato a trovare spazio e fiducia in Premier League. Un avvio complicato per Tel, che ora dovrà lavorare duro per ritagliarsi un posto e sperare in un reintegro nella rosa entro febbraio. Presenti invece i nuovi acquisti: Xavi Simons e l'ex Juve Kolo Muani.

Tottenham, Tel fuori dalla lista UEFA: niente Champions per l’ex Bayern — Mathys Tel, giovane attaccante francese classe 2005 , sta vivendo un inizio di stagione complicato con il Tottenham. Dopo un trasferimento estivo dal Bayern Monaco per circa 35 milioni di euro, con un prestito di sei mesi alle spalle, Tel non è riuscito a trovare continuità e spazio nella nuova squadra inglese. Nelle prime tre giornate di Premier League ha totalizzato solo 19 minuti in campo, segno di una difficile integrazione sotto la guida del nuovo tecnico Thomas Frank. La situazione è ulteriormente peggiorata con la sua esclusione dalla lista UEFA per la fase a gironi delle competizioni europee: il tecnico ha dovuto tagliare sei giocatori e ha scelto di puntare su altri profili, come Xavi Simons e Kolo Muani.

A complicare il quadro c’è stato anche un episodio spiacevole nella Supercoppa tra Tottenham e Paris Saint-Germain, quando Tel ha fallito un rigore durante la lotteria e successivamente è stato vittima di insulti razzisti. Ora, con la possibilità di fare modifiche alla rosa entro febbraio, il giovane francese avrà tempo per lavorare duramente e cercare di convincere Frank a reintegrarlo, sempre se gli Spurs riusciranno a superare il girone. Quello che però è sicuro è che la sua seconda avventura a Londra è iniziata certamente in salita.