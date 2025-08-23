Un match tra due squadre che hanno "deluso" la scorsa stagione e che vengono tormentati dai fantasmi del passato vincente

Samuele Amato Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 09:31)

Il campionato inglese è finalmente iniziato ed ha già avuto un esordio scoppiettante. Già un big match tra i mancuniani in rosso e i nordlondinesi dei Gunners alla prima giornata - un incrocio tra le due città che si ripeterà nel secondo turno. Sarà, infatti, la volta di Manchester City-Tottenham. La Blue Moon di Pep Guardiola, dopo un'annata a secco di titoli, contro gli Spurs (freschi della vittoria dell'Europa League, ma anche di un 17esimo posto) del nuovo tecnico Thomas Frank. Due squadre che hanno vissuto un passato recente glorioso e in cui, probabilmente, sono rimasti incastrati.

Il dominio dei Citizens e i piazzamenti degli Spurs: i due Birdmen — Nell'ultimo ventennio la Premier League ha iniziato ad assumere nuove forme. Soprattutto rispetto alle grandi come Manchester United e Liverpool, che tengono tutt'ora i record di trofei nazionali in bacheca. Ma il loro dominio è stato via via limitato dal ritorno sia del Manchester City che del Tottenham, i quali hanno vissuto 15 anni al top. Anche se con le dovute differenze.

Da un lato, gli Spurs hanno ottenuto soddisfazioni con dei piazzamenti importanti e soprattutto arrivando a giocare una finale di Champions League (persa contro il Liverpool). Invece, i Citizens hanno rappresentato la squadra più forte del campionato britannico in queste stagioni: ben sei titoli di campioni d'Inghilterra tra la stagione 2017-18 e la 2023-24; ma soprattutto autori del treble del 2023 quando Pep Guardiola ha conquistato la prima Champions League della storia del club.

In questi anni hanno abituato ad essere tra le migliori al mondo, cucendosi il vestito da squadra di imbattibili su misura. Ma nonostante anche i successi e gli ottimi traguardi, i due club si sono ritrovati ad affrontare una crisi di identità, perseguitati dai fantasmi del passato recente. Come il protagonista di Birdman (2014), Riggan Thomson (interpretato da Michael Keaton), è un attore che dopo il successo del suo ruolo di supereroe si ritrova a vivere una fase calante della sua carriera e tenta di ripartire dal teatro, evitando la via dei blockbuster.

Riggan, però, deve fare i conti con il suo alter-ego, ovvero la sua versione di se stesso con il costume del supereroe che ha interpretato (Birdman, appunto). La pellicola di Alejandro Iñárritu si svolge intorno a tutto il protagonista che cerca di dimostrare a se stesso e alla sua versione alternativa di poter riprendere in mano la carriera.

Le aspettative mancate di Manchester City e Tottenham — Scappare da quel vestito di top club è ormai impossibile. I tifosi si aspettano cose grandiose da Citizens e Spurs, i quali però rimangono incastrate anche nelle loro aspettative. Come i protagonisti di Licorice Pizza (2021) di Paul Thomas Anderson: il quindicenne e intraprendente Gary Valentine e l'indecisa venticinquenne Alana Kane.

Entrambi - caratteri opposti ma complementari - sono inseriti in un quadro mitico, condito dalla fotografia calda di Anderson, della California degli anni '70. A differenza, però, del film di Iñárritu, il confronto non è più tra ego e autenticità ma tra una nuova identità da trovare e le pressioni esterne. Ma soprattutto il primo parla di un protagonista ormai pienamente maturo, con tanta esperienza, mentre il secondo vede dei protagonisti a cavallo tra adolescenza e prime esperienze del mondo adulto.

Sia Manchester City che Tottenham, che in un primo momento sono schiacciate dal proprio ego, si ritrovano a dover soddisfare le aspettative dei loro supporter. L'ultima stagione ha chiaramente creato un cortocircuito: la Blue Moon non ha visto alcun trofeo e soprattutto un'involuzione del gioco proposto, nonostante i grandi interpreti; i Lilywhites londinesi, invece, hanno trionfato con un'Europa League ma arrivando 17esimi in campionato - ad una posizione dalla zona retrocessione.

Cosa aspettarsi dalla partita e dalla nuova stagione? — Questa nuova annata calcistica rappresenta anche un modo per ripartire. Come il Manchester City che ha dovuto salutare alcuni degli principali eroi di questi anni, come Kevin De Bruyne, anche il Tottenham si è dovuto separare da Heung-min Son (e prima ancora da Harry Kane).

Insomma, non solo bisogna quella maturità di Birdman, ma anche la tempesta adolescenziale/giovanile di Licorice Pizza dovranno rappresentare anche una parte della ricostruzione delle proprie identità calcistiche. I Citizens, dopo un anno a secco, sono stati rimaneggiati un po' da Pep Guardiola, ruotando sempre sui senatori ma aggiungendo giovani prospettive; gli Spurs, invece, dopo stagioni di terremoti tecnici, hanno deciso di puntare su un nuovo volto in panchina, quello di Thomas Frank che dal 2018 è stato alla guida del Brentford.

All'Etihad Stadium di Manchester, però, la Blue Moon potrebbe far valere tutta la sua potenza di fuoco con Erling Haaland pronto a fare il cyborg e all'imprevedibilità di un innesto come Tijani Reijnders che si è già conquistato le scene. Gli ospiti dovranno trovare compattezza e applicare l'idea del gioco del proprio tecnico, cosa che nella scorsa stagione non si è mai palesata. Su queste aspettative, Manchester City e Tottenham dovranno agire sia come Riggan che come Gary e Alana.