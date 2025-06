Tottenham, presentata la nuova prima maglia: torna lo stemma al centro

Il kit casalingo dei vincitori dell'Europa League torna a un design classico, con predominanza di bianco, maniche blu navy e dettagli in grigio ardesia. Novità storica: lo stemma torna al centro del petto, come non accadeva dal 1984/1985.

Davide Capano Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 12:05)

Il Tottenham ha svelato ufficialmente la prima maglia per la stagione 2025/2026, realizzata dallo sponsor tecnico Nike. La divisa si distingue per un design classico e pulito, con base bianca, maniche blu navy e dettagli in grigio ardesia. Ritorno storico per lo stemma del club, posizionato nuovamente al centro del petto, scelta che non si vedeva dalla stagione 1984/1985.

Nuova maglia Tottenham 2025/2026: il kit Nike omaggia la tradizione con stile moderno — Il Tottenham Hotspur ha ufficializzato la nuova maglia casalinga per la stagione 2025-2026, firmata dallo sponsor tecnico Nike, confermando la partnership in corso ormai da diverse stagioni. Il nuovo kit home si presenta con un look sobrio, ma carico di significati simbolici e riferimenti alla storia del club.

La base della divisa è il classico bianco candido, simbolo dell’identità Spurs, affiancato da maniche in blu navy, tonalità da sempre riconoscibile nella tradizione della squadra nord-londinese. Un elemento distintivo del design di quest’anno è il motivo grafico in grigio e ardesia che si sviluppa sotto le ascelle, una scelta estetica che aggiunge profondità visiva senza stravolgere l’eleganza del kit.

Ma la vera grande novità è il ritorno dello stemma del club al centro del petto. Un richiamo diretto alla maglia indossata nella stagione 1984/1985, un periodo iconico per i tifosi degli Spurs. Questo posizionamento centrale, abbandonato per decenni in favore di soluzioni più laterali o moderne, restituisce alla divisa un sapore retrò e nostalgico, ma sempre attuale.

Accanto allo stemma spicca lo swoosh della Nike, mentre il logo dello sponsor principale, AIA, è stato collocato in modo più discreto, per garantire equilibrio visivo tra gli elementi centrali.

Un design che unisce passato e presente: identità visiva e scelte strategiche — Questa scelta stilistica non è solo un omaggio al passato, ma anche una mossa comunicativa: riportare lo stemma al centro significa riaffermare l’identità del club in un momento in cui immagine e branding sono sempre più centrali nel calcio moderno. Nike ha puntato su un design essenziale e raffinato, che possa piacere ai tifosi di ogni generazione. Il mix tra elementi classici e dettagli contemporanei - come il pattern sotto le braccia e la separazione visiva tra i loghi - crea una maglia che è al tempo stesso tradizionale e moderna, pensata sia per lo stadio che per lo streetwear.

Quando sarà disponibile la nuova maglia del Tottenham 2025-2026? — La nuova maglia è già disponibile nei negozi ufficiali del Tottenham e sul sito ufficiale della società, oltre che nei principali rivenditori sportivi. I tifosi possono acquistare la divisa in diverse versioni: match, identica a quella indossata dai giocatori, oppure stadium, con materiali pensati per un uso quotidiano.

Una maglia che racconta la storia degli Spurs

Con la prima maglia 2025-2026, il Tottenham e Nike hanno scelto di celebrare la storia del club, riprendendo un layout iconico degli anni ’80 e combinandolo con le tecnologie e le tendenze di oggi. Un perfetto equilibrio tra passato, presente e futuro, che promette di diventare una delle divise più apprezzate degli ultimi anni.

Un lancio speciale con protagonisti della squadra maschile e femminile — La nuova maglia è stata presentata con un video promozionale esclusivo, pensato per celebrare la storia e l’identità del club. A guidare il cast del contenuto è stato Ledley King, leggendario ex capitano del Tottenham e simbolo per generazioni di tifosi.

Accanto a lui, hanno preso parte alla campagna anche Micky Van de Ven, Archie Gray, Dejan Kulusevski, il giovane talento Lucas Bergvall oltre che Bethany England e Amanda Nildén, stelle della squadra femminile degli Spurs.

Il video, realizzato in perfetto stile Tottenham, è un omaggio al senso di appartenenza e allo spirito di squadra che unisce passato, presente e futuro del club.