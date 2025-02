Tottenham, l'allenatore degli Spurs Ange Postecoglou ha presentato in conferenza stampa la semifinale di ritorno di Carabao Cup col Liverpool. Si parte dall' 1-0 dell'andata in favore dei londinesi

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio - 02:09

Stagione fin qui altalenante per il Tottenham, bene nelle Coppe, male in campionato. Gli Spurs in Premier occupano la 14ª posizione, a -16 dal 4° posto, dopo Southampton (19), Leicester (15), Wolverhampton (15) e Ipswich (14), la squadra di Postecoglou è la squadra che ha rimediato il maggior numero di sconftte in massima serie (13). In Europa League, invece, i londinesi si sono qualificati direttamente agli ottavi senza passare dal play-in, mentre in Carabao Cup si giocano l'accesso alla semifinale, dovranno però difendere l'1-0 conquistato all'andata contro il Liverpool.

Tottenham, Postecoglou: " — All'andata un gol di Bergvall nei minuti finali regalò un successo fondamentale al Tottenham di Postecoglou che ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma giovedì sera ad Anfield (calcio d'inizio ore 21:00) contro il Liverpool di Arne Slot: "È una grande occasione per noi e per i tifosi. Non ha senso avere timore, dobbiamo solo scendere in campo, provarci ed essere disposti a tutto, supplementari, rigori, gestione della pressione".

L'infortunio di Dragusin e i nuovi innesti dal mercato: "L'infortunio di Dragusin è un duro colpo per noi. Gioca Danso? Decideremo se dall'inizio o gara in corso. Con tante partite ravvicinate, dobbiamo gestire bene le energie. Dopo l'infortunio di Radu, la sua presenza sarà fondamentale".

Come si batte il Liverpool: "La mia filosofia è semplice: vincere le partite. Domani cercheremo la vittoria per andare in finale. Dobbiamo ripetere la gara dell'andata contro il Liverpool, dove abbiamo limitato le loro occasioni e creato pericoli in attacco. Il vantaggio va gestito senza rinunciare alla propria identità di gioco".

Oltre a Danso anche Mathys Tel, in prestito dal Bayern Monaco, potrebbe essere della partita: "Come Danso anche Tel si è allenato con noi. Può giocare sia da attaccante centrale che da esterno. Giocatore ambizioso dotato di grande forza mentale, vista la situazione in attacco, la sua versatilità sarà fondamentale".