Il tecnico non le manda a dire dopo l'umiliante sconfitta casalinga e il segnale negativo in vista della finalissima di Europa League

Mattia Celio 12 maggio - 12:19

Se il Manchester United non se la passa bene, lo stesso vale per l'altra finalista di Europa League. Il Tottenham, proprio come i Red Devils, cade anch'essa in casa contro il Crystal Palace con lo stesso risultato dei rivali. Un 2-0 con la doppietta di Eze che lascia gli Spurs al 17°posto, davanti solo alle già retrocesse Ipsiwich, Leicester e Southampton. Dopo la partita è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei londinese Ange Postecoglou per rilasciare dichiarazioni in merita alla nuova debacle.

Tottenham di nuovo ko, Postecoglou: "Mai entrati in partita" — Come il Manchester United, anche per il Tottenham è stata una domenica da dimenticare. All'Hotspur Stadium i padroni di casa sono stati battuti 2-0 dal modesto Crystal Palace. Un punteggio che poteva essere molto più largo se non fosse stato per il VAR, che ha annullato due reti agli ospiti, e per occasioni clamorose non sfruttate dalle Aquile. Alla fine è bastata la doppietta di Eze per mettere ko i londinesi, mai in partita e già con la testa verso Bilbao.

Dopo i 90 minuti, l'allenatore degli Spurs Ange Postecoglou è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK visibilmente deluso: "È stata una delusione, non siamo mai davvero entrati in partita e non l'abbiamo controllata in nessun momento - ha dichiarato - La pressione? Finora l'abbiamo gestita bene, non è quello il problema. Il problema è fare molte modifiche: non stiamo reagendo bene a questo".

Con la debacle di ieri pomeriggio, il Tottenham è arrivato a ben 20 sconfitte in Premier League e, con ancora una giornata da giocare, corre il rischio di eguagliare i 21 ko della stagione 76-77, terminata all'ultimo e con la retrocessione in Seconda Divisione. Proprio su questo Postecoglu ha aggiunto: "Se pensate che avremmo potuto avere 20 sconfitte in campionato senza essere arrivati in finale, allora non so davvero come altro descriverlo. Sono deluso, è chiaro che non siamo nemmeno lontanamente al livello che dobbiamo raggiungere. Stiamo facendo cambiamenti e i ragazzi stanno avendo delle opportunità".