L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato in vista del match di Premier League contro il Manchester City

Sergio Pace Redattore 25 febbraio 2025 (modifica il 25 febbraio 2025 | 17:03)

Turno infrasettimanale di Premier League. Il Tottenham ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola mercoledì 26 febbraio alle 20:30 ore italiane per il match valevole per il ventisettesimo turno di campionato. Gli Spurs sono in ripresa con le recenti tre vittorie consecutive in Premier (Brentford, Manchester United e Ipswich Town) dopo quattro sconfitte di fila. Adesso il Tottenham staziona al dodicesimo posto in classifica con 33 punti raccolti in 26 giornate.

Dopo la delusione per l'uscita di scena ai playoff di Champions League per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Manchester City ha anche perso la sfida interna contro la capolista Liverpool nell'ultimo turno di campionato. I Citizens dividono il quarto posto in classifica a quota 44 punti con il Newcastle di Eddie Howe, a 3 punti dal Nottingham Forest. Alla vigilia del match ha parlato così l'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou: "In questo momento ci sono buone notizie, tutti quelli che hanno giocato a Ipswich hanno fatto davvero bene. È fantastico il fatto che abbiamo potuto dare un po' di riposo a ragazzi come Maddison e Pedro Porro.

Allo stesso tempo abbiamo avuto la possibilità di far entrare gente come Brennan Johnson e Destiny Udogie che hanno dato il loro prezioso contributo. Hanno fatto tutti molto bene. Per la partita contro il Manchester City speravamo di recuperare Ben Davies, ma non ce la farà. Abbiamo una pausa di sette giorni dopo la partita contro il City, quindi starà a riposo".

Tottenham-Manchester City, le parole di Postecoglou alla vigilia del match — Postecoglou ha ammesso di essere soddisfatto dei progressi di Richarlison, Cristian Romero, Dominic Solanke e Micky van de Ven nella loro fase di recupero dai rispettivi infortuni: "Stanno tutti andando molto bene. Come tempistiche di recupero sono tutti più o meno lì, speriamo di recuperarli in maniera definitiva nel giro di sette o dieci giorni. Un paio di loro si stanno già allenando. Nei prossimi giorni comunque inizieremo a reintegrarli nel gruppo squadra per le partite in programma".