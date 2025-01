L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Brentford

Sergio Pace Redattore 31 gennaio 2025 (modifica il 31 gennaio 2025 | 21:22)

Il Tottenham sarà di scena al Gtech Community Stadium domenica 2 febbraio alle 15 ore italiane per affrontare il Brentford di Thomas Frank. La sfida tra Bees e Spurs è valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. La squadra di Ange Postecoglou sta attraversando uno dei momenti più difficili, con una serie negativa di quattro sconfitte consecutive in campionato.

Il Tottenham occupa la quindicesima posizione in classifica con 24 punti ottenuti in 23 giornate, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e ben sconfitte. Nonostante il deludente inizio di stagione, la produzione offensiva degli Spurs non è certo da buttare. Il Tottenham infatti, con 46 reti realizzate vanta il terzo miglior attacco della Premier dietro alla capolista Liverpool (54) e al Manchester City (47).

In campionato la squadra di Postecoglou non vince da sette partite. Una situazione difficile che ha scatenato le proteste dei tifosi contro il presidente del club, Daniel Levy. Le cose sono andate meglio in Europa League, con Kulusevski e compagni che hanno ottenuta la qualificazione diretta agli ottavi di finale chiudendo quarti il maxi girone unico.

Brentford-Tottenham, le parole di Postecoglou in vista del match — Una delle note dolenti in casa Tottenham è l'infermeria piena. Sono out Dominic Solanke, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Brennan Johnson, Destiny Udogie, Wilson Odobert, Timo Werner e James Maddison. A questi si è aggiunto per ultimo il difensore rumeno Radu Dragusin, costretto ad uscire al 66' del match contro l'Elfsborg. E l'altro difensore centrale, Micky van de Ven, è entrato in campo nel secondo tempo dopo essere stato ai box.

Insomma, una situazione complessa. Lo stesso Postecoglou ha ammesso le difficoltà del momento nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il Brentford: "Abbiamo dovuto affrontare una situazione davvero estrema. Purtroppo una volta colpiti è stata molto difficile da risolvere in fretta. All'inizio abbiamo avuto alcuni infortuni importanti, che hanno ostacolato il nostro percorso di crescita. In seguito abbiamo dovuto fare affidamento su un piccolo gruppo di giocatori per affrontare i vari impegni. Questa situazione ha pesato su di loro. È stato un circolo vizioso. Con il volume di partite che i club stanno giocando, ci siamo ritrovati in una situazione estrema, ma molti club stanno affrontando le stesse nostre difficoltà in Europa".

Postecoglou prosegue: "Ogni volta che ho visto la luce alla fine del tunnel, di solito era un treno in arrivo. Sembra che stiamo perdendo giocatori man mano che li recuperiamo. Non vogliamo perdere nessun altro. Ovviamente non puoi pianificare queste cose. Abbiamo una settimana importante in arrivo, a partire da domenica. Dovremo cercare di affrontarla con questo gruppo di giocatori, quindi dobbiamo stare attenti a come approcciarci alle prossime gare".