Il progetto dovrebbe essere realizzato nell'antico bosco del Whitewebbs Park di Enfield, motivo per cui gli attivisti si sono riuniti in protesta nel medesimo luogo.

Mattia Celio Redattore 22 agosto - 16:38

Il Tottenham, oltre che sul campionato, sarà impegnato nelle prossime settimane a giocare un'altra partita: quella contro gli attivisti. Come riporta The Sun, gli Spurs starebbero lavorando ad un progetto che riguarderebbe la costruzione di una nuova accademia femminile. Si tratta di un centro dalle enormi dimensioni che, però, avrebbe scatenato più di qualche malcontento a causa dell'idea di costruirlo nei pressi di un antico bosco. Ecco la situazione.

Tottenham, attivisti bloccano il progetto del nuovo centro degli Spurs Il Tottenham avrà il suo nuovo centro di allenamento? Molto difficile. O almeno, per ora, il progetto per la realizzazione appare tutto in salita. Secondo The Sun, il motivo sta nel fatto che, come da programma, il progetto degli Spurs, che prevede la costruzione di un'accademia femminile, dovrebbe sorgere nei pressi di un bosco antico, il Whitewebbs Park di Enfield. Proprio per questo, un gran numero di attivisti è intervenuto in difesa dell'ambiente boscoso.

Situato nel nord di Londra, il parco fu acquistato dal Consiglio del Middlesex nel 1931 e gli Spurs sperano di sviluppare il progetto in quello che in precedenza era un campo da golf accessibile al pubblico. Il consiglio comunale ha chiuso il campo da golf nel 2021 a causa di perdite finanziarie. Secondo gli attivisti, il progetto porterà alla perdita di 16 ettari di spazio verde, con l'abbattimento di 207 alberi adulti, il che significa che alcune specie animali non autoctone di nessun'altra parte di Londra scompariranno.

La decisione degli Spurs ha portato su tutte le furie gli abitanti del posto e, dopo che il Consiglio di Enfield ha affidato agli Spurs il terreno, i residenti locali, tra cui il gruppo di attivisti Guardian of Whitewebb, hanno portato il consiglio in Alta Corte per contestare quella che sostenevano essere una chiusura illegale di uno spazio pubblico. Si dice che alcuni tifosi del Tottenham abbiano addirittura ritirato la propria iscrizione per protesta.

A fare discutere, inoltre, è anche l'inutilità di dover creare un centro del genere dato che, in base al progetto, l'accademia includerebbe 11 campi di allenamento quando il centro di degli Spurs ne possiede già 15. Il consiglio comunale di Enfield ha approvato la costruzione del sito a febbraio, mentre il mese scorso il municipio ha dato il via libera al progetto. Tuttavia, la protesta degli attivisti sarà un grande ostacolo da sormontare.