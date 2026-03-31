Dopo il polemico esonero dall'OL, il tecnico azzurro riparte dagli Spurs in una situazione molto delicata per il club londinese. Debutto questo fine settimana contro il Sunderland

Mattia Celio Redattore 31 marzo - 17:24

La notizia era nell'aria da qualche ora ma poco fa è diventata ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. Reduce dal polemico esonero dalla panchina del Marsiglia, il tecnico azzurro prende dunque il posto di Igor Tudor diventando, inoltre, il terzo allenatore stagionale della travagliata stagione degli Spurs. A lui il compito di allontanare i londinesi dall'ombra di una clamorosa retrocessione che ultimamente si è fatta davvero ingombrante.

Tottenham, Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore degli Spurs: contratto di 5 anni — Il Tottenhamriparte da Roberto De Zerbi. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore. L'ex allenatore del Sassuolo è il nuovo allenatore degli Spurs. Per lui un contratto quinquennale. Classe 1979, De Zerbi arriva sulla panchina dei londinesi dopo le esperienze con, appunto, Sassuolo, Shakhtar Donetsk, Brighton e Marsiglia. Da quest'ultima si è separato solo lo scorso marzo scatenando molte polemiche contro il presidente dell'OL, Pablo Longoria, poi costretto alle dimissioni.

L'allenatore azzurro arriva in un momento molto difficile per il club londinese. In una stagione in cui si sono succeduti ben due manager prima di lui, Thomas Frank e Igor Tudor, l'ex neroverde è chiamato a risollevare una piazza che da un paio d'anni appare irriconoscibile e sempre in lotta per la salvezza. La situazione in classifica, al momento, vede gli Spurs con solo 3 lunghezze sopra il terzultimo posto (occupato dal West Ham) e alla fine della stagione mancano ancora sette giornate.

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Roberto De Zerbi si prepara dunque a quella che appare una sfida molto delicata. C'è da risollevare una squadra moralmente non nelle migliori condizioni e riavvicinare una tifoseria ultimamente delusa per gli scarsi risultati sul campo. Il debutto sulla panchina londinese sarà questo fine settimana contro il Sunderland allo Stadium of Light.