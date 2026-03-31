Per l'ex Marsiglia è pronto un quinquennale da 12 milioni a stagione. E un bonus proficuo in caso di salvezza

Federico Grimaldi 31 marzo - 12:47

Tottenham-De Zerbi, ci siamo. Gli Spurs hanno deciso: sarà lui a prendere le redini della squadra. L'obiettivo è chiaro: uscire dallo spettro retrocessione e inaugurare l'inizio di un nuovo percorso. Non sarà semplice. Per l'ex Marsiglia si tratta di un unicum: non era mai subentrato a stagione in corso. Certo, non sarà difficile fare meglio di Tudor. Ma, De Zerbi - in questo momento - ha tutto da perdere. Proprio per questo, il Tottenham non bada a spese: è pronto per lui un contratto quinquennale da ben 12 milioni a stagione, con un bonus cospicuo se raggiunge la salvezza. Gli Spurs si rifugiano ancora in Italia: dopo Conte, Tudor, ora è l'ora di De Zerbi.

Prima la salvezza, poi il futuro: il piano del Tottenham per De Zerbi — L'esperienza al Marsiglia gli ha insegnato una cosa: non dare nulla per scontato. De Zerbi si avvicina alla sua seconda esperienza in terra inglese, con un carico di esperienza abbastanza ampio ma con gli spettri nello zaino. Un'altra debacle potrebbe compromettere la sua carriera. Al Tottenham, De Zerbi è pronto a giocarsi tutto. In Italia divide: c'è chi farebbe carte false per averlo e chi lo critica per non aver vinto nulla in questi anni. Eppure, è sempre un nome che fa vacillare i presidenti. Questa volta, è stato quello del Tottenham a prendersi l'incarico di dargli un'opportunità. E l'ex Sassuolo non vuole perderla. Gli Spurs hanno una rosa in grado di poter dare di più: l'attuale 17esimo posto non rispecchia a pieno le reali ambizioni della squadra. Ma non è una novità: anche l'anno scorso, con Postecoglu, arrivarono nei bassifondi della classifica.

Poi l'arrivo di Frank per dare una ventata di aria fresca, non andata a buon fine, e Tudor. Il tecnico italiano ha fatto peggio del suo predecessore e ora l'intero ambiente trema dinanzi ad una retrocessione che avrebbe ripercussioni storiche oltre che drammatiche. I 12 milioni sul tavolo per De Zerbi lasciano intendere la difficoltà del compito. Più per il gioco, per la testa: il Tottenham non riesce a sfogare tutto il suo potenziale. Da Tel a Muani, fino a Simons, gli Spurs sono una fucina di talenti pronti ad esplodere. Non quest'anno, ormai è tardi. Ma a partire dal prossimo anno, con De Zerbi, le cose potrebbero cambiare. Prima c’è da conquistare la salvezza. Poi, il progetto: ridare luce alla squadra e, nell’arco di cinque anni, tornare a vincere. Perché dall’incontro tra due realtà poco abituate ai trofei potrebbe nascere qualcosa di davvero unico.