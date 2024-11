Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, si è infortunato alla caviglia durante il match vinto 4-0 contro il Manchester City all'Etihad. L'ex Empoli è stato operato e ha ringraziato medici e staff con un post pubblicato sui social

25 novembre 2024

Il ritorno alla vittoria in Premier del Tottenham è coinciso con un poker sonoro rifilato al Manchester City all'Etihad. Gli Spurs hanno sciorinato una prestazione superlativa contro la formazione di Pep Guardiola. Con una doppietta James Maddison ha aperto le danze, poi Pedro Porro e Brennan Johnson hanno chiuso i conti.

Un'impresa straordinaria quella del Tottenham. Ma non è tutto rose e fiori in casa Spurs dopo il bel sabato passato a Manchester. Uno dei migliori in campo del Tottenham nel match contro il City è andato ko. Si tratta diGuglielmo Vicario, autentico protagonista della sfida con 5 parate, di cui 3 da dentro l'area.

Purtroppo l'ex portiere dell'Empoli ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla caviglia. Vicario è stato operato quest'oggi. Il Tottenham ne ha dato notizia con un comunicato. Subito dopo il portiere degli Spurs ha pubblicato un post sui propri canali social in cui spiega come si è infortunato durante la partita dell'Etihad.

Tottenham, stop Vicario — Dalla gioia per una impresa straordinaria all'amarezza e alla delusione per un infortunio che lo costringerà a rimanere fuori dal campo per un po’. Un frullatore di emozioni nel giro di poche ore. Vicario, con un post pubblicato sui social, ha espresso tutta la sua frustrazione per l'infortunio capitato proprio durante la sfida contro il Manchester City: "A volte il calcio ti eleva e altre volte ti sfida in modi che non ti aspetti. Ho giocato 60 minuti all'Etihad con un osso della caviglia rotto, dando assolutamente tutto quello che avevo per la squadra. Purtroppo non c'è stato modo di aggirare il problema e ho avuto bisogno di un intervento chirurgico.

Sono deluso di non poter aiutare la squadra per un po' di tempo. Un grazie enorme ai medici e allo staff. L'operazione è andata bene, e da domani lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi. Grazie ai tifosi degli Spurs per tutto l'affetto".