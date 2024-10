Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: tra gli argomenti anche l'Europa League.

In pochi mesi Guglielmo Vicario è riuscito a prendere la scena della Premier League. In casa Tottenham, infatti, il portiere italiano è diventato un vero e proprio leader, in grado di guidare la difesa degli spurs nel migliore dei modi.

Dieci gol subiti dall'inizio della stagione e tre 'clean sheet' totalizzati quando siamo soltanto all'inizio. Vicario, dunque, si conferma punto fermo per un Tottenham che quest'anno vuole lottare su tanti fronti.

Tottenham, le parole di Vicario — Giovedì andrà in scena la sfida tra Tottenham ed AZ Alkmaar per la terza giornata di Europa League. Il secondo trofeo continentale è senza dubbio uno degli obiettivi della squadra inglese per questa stagione, e lo ha chiarito proprio Vicario in queste ore in un'intervista rilasciata per La Gazzetta dello Sport.

"Ci sono tanti avversari di livello: siamo partiti bene, con due vittorie, e adesso bisogna continuare così", ha detto il portiere. "Non puoi permetterti passi falsi. Il livello è alto e noi possiamo distinguerci nella competizione", le parole di Vicario.

"Ci teniamo molto, è un obiettivo ma dobbiamo fare tanti punti per arrivare tra le prime otto. Il sogno? Cerco di fare parate importanti sia per il Tottenham che per la Nazionale", ha ancora detto l'estremo difensore del Tottenham.