Tocca nuovamente all'Italia. Questa sera, ad Udine, tornano in campo gli Azzurri per la quarta partita della fase a gironi della Nations League 2024-2025. La Nazionale, capolista davanti a Francia e Belgio, ospita Israele per allungare in vetta alla classifica del gruppo e compiere un altro passo verso le Final Four. Sono ufficiali le scelte del CT Spalletti.