Un risultato amaro e che chiaramente ha fatto rumore in patria: il 5-1 subito dalla Norvegia in Nations League contro l'Austria non è stato proprio un bel vedere per i tifosi. Una partita che poteva essere giocata siucfrmasent sin maniera più decisa da parte della nazionale norvegese che, però, è stata letteralmente travolta dalla compagine austriaca allenata da Ralf Rangnick.