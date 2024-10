Haaland segna con la Norvegia e dà il lieto annuncio: presto diventerà papà

Lieta notizia in casa Haaland : l'attaccante del Manchester City e della Norvegia aspetta un figlio con la sua compagna ed ex calciatrice Isabel Haugseng Johansen. Le immagini dell'esultanza emblematica, arrivata dopo la doppietta segnata con la Norvegia, sono state inequivocabili e hanno immediatamente fatto il giro del web.

A dare la bellissima e dolcissima notizia è stato proprio l'attaccante norvegese che, dopo essere andato in gol con la sua nazionale contro la Slovenia, ha esultato con il pallone sotto la maglietta (a mo' di pancione) e il dito in bocca . Erling Haaland ha poi ripreso la foto che lo ha ritratto in quella stessa posizione e l'ha condivisa sui suoi social , inserendo nella didascalia l'emoji del bambino e il simbolo del "coming soon".

Segnando due gol contro la Slovenia, Haaland è entrato di diritto nella storia della Nazionale Norvegese con cui ha collezionato fin qui 34 gol in 36 presenze: è lui il miglior marcatore del suo Paese. Per il goleador del Manchester City si è perciò trattato di un momento degno di essere menzionato e che senza dubbio resterà impresso nella sua memoria, così come in quella della sua compagna e della loro famiglia. La notte all'Ullevaal Stadion di Oslo è stata incredibile e Haaland ne ha così approfittato per renderla decisamente indimenticabile con la dolcissima esultanza.