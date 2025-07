La nuova seconda divisa si distingue per una base color oro chiaro (Team Gold), arricchita da dettagli in viola persa e nero, in omaggio ai colori delle squadre in cui ha militato Kobe. Elemento centrale è il logo Kobe Sheath, presente sia sul petto che sui pantaloncini, con finitura in rilievo effetto pelle di serpente. Il logo di Spotify rimane al centro della maglia, mentre sulle maniche compaiono Ambilight (maschile) e Bimbo (femminile). I pantaloncini neri includono motivi testurizzati e i calzettoni completano il look con la scritta ‘Barça’ in viola.