Trabzonspor-Inter mania: battuto il record assoluto di tifosi in Youth League

Un'atmosfera incredibile per la qualificazione della squadra di casa

Alessia Bartiromo 2 aprile - 12:23

Il calore dei tifosi in Turchia è da sempre noto ma ciò che è successo ieri per la Youth League ha dell'incredibile. Per Trabzonspor-Inter, match dei quarti di finale della nota competizione internazionale giovanile, il Şenol Güneş Spor Kompleksi, più noto come Papara Park di Trabzon, ha accolto ben 40.638 tifosi. Un record assoluto di presenze per una partita di Youth League, che ha fatto la differenza anche in campo, sospingendo la squadra di casa verso la vittoria di misura e la qualificazione alle semifinali.

L'atmosfera di Trabzonspor-Inter — Mentre la prima squadra del Trabzonspor è impegnata nel suo campionato, l'Under 19 ha chiamato a raccolta i tifosi a caccia di un sogno: le Final Four di Youth League. Un traguardo ambizioso per una rosa giovane e ambiziosa, che ha dalla sua parte il caloroso tifo di Trabzon. Nella scorsa settimana, la società di casa ha fatto un appello ai suoi sostenitori con l'intento di gremire il Şenol Güneş Spor Kompleksi, che vanta una capienza di ben 41.131 persone. Un'impresa più che ardua, considerando sì il big match ma una cassa di risonanza ben minore rispetto a competizioni più blasonate come la Champions League o l'Europa League. Eppure i tifosi non se la sono sentita di abbandonare i propri ragazzi, inondando di passione lo stadio e sostenendo la squadra senza sosta, fino al termine del match.

UEFA Gençlik Ligi'nde 40.368 taraftarımızla kırılması zor bir rekora imza atan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! ❤️💙 pic.twitter.com/sTZroIBbtU

— Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) April 1, 2025

La partita — Se sugli spalti lo spettacolo è assicurato, in campo è gara vera. L'Inter Under19 del tecnico Zanchetta vuole proseguire la sua corsa in Youth League, conscio che la prestazione dovrà essere importante. Il Trabzonsport infatti ha un ruolino di marcia senza macchie, con sette vittorie in altrettante gare giocate. Il clima al Papara Park è incredibile, da grandi imprese. Lo stadio è gremito in ogni ordine di posto, ben oltre le aspettative con 40.368 presenze registrate, un record assoluto. Dopo una lunga fase di equilibrio, il risultato si sblocca al 77' per la squadra di casa che trova il gol con il neo entrato Terzi, sfruttando una disattenzione della difesa nerazzurra con il tiro deviato da Alexiou. Basterà questa marcatura per far partire la festa in casa Trabzonspor, con i quasi 41.000 del Papara Park pronti ad esultare per il grandissimo risultato ottenuto: il blasonato accesso alla semifinale contro l'FC Salisburgo.

La qualificazione e il record di presenze — Trabzonspor-Inter sorride così ai padroni di casa, reduci da una notte incredibile. La notizia del record di presenze per il match di Youth League inizia a fare il giro del mondo. Sotto i riflettori c'è la splendida sintonia rinnovata tra i tifosi turchi e la propria squadra, anche per i rappresentanti dell'Under 19. La festa al Papara Park è più che meritata: foto di rito e il ringraziamento ai 40.638 tifosi che in un pomeriggio di aprile hanno deciso di far sentire il proprio appoggio alla squadra, scrivendo la storia del calcio di Trabzon. Ma non è tutto. I sostenitori si sono dati appuntamento per la rinomata Final Four, con la consapevolezza che la rosa può arrivare lontano e conquistare l'ambito trofeo.