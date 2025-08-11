Ecco dove poter seguire la diretta della partita valida per la prima giornata del campionato turco

Filippo Montoli 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 15:10)

È cominciata la nuova stagione del campionato turco. La prima giornata, che ha visto rinviare molte partite per il terremoto che ha colpito il Paese, si chiude lunedì sera con Trabzonspor-Kocaelispor. La gara si disputa all'Akyazi Stadium di Trebisonda alle ore 20:30 italiane. Per entrambe le squadre è la prima partita ufficiale della nuova stagione. Ecco dove vedere Trabzonspor-Kocaelispor in diretta.

Lo stato di forma delle due squadre — I padroni di casa hanno come obiettivo principale quello di tornare in Europa. Il settimo posto dell'anno scorso non è bastato nemmeno per le qualificazioni di Conference League. La squadra allenata da Fatih Tekke ha cercato quindi di preparare al meglio il campionato. Delle 5 amichevoli disputate, 2 ne ha vinte, 2 ne ha pareggiate e 1 l'ha persa. Considerando le avversarie ci si poteva spettare di più, ma sono pur sempre amichevoli. Il vero Trabzonspor si inizierà a conoscere dalla prima di Super Lig.

Gli ospiti invece sono tornati nella massima serie turca dopo un'assenza che durava dalla stagione 2008/2009. L'obiettivo in questo caso è certamente la salvezza per gli uomini dell'ex numero 10 della Nazionale Selçuk Inan. Le 4 amichevoli giocate in estate si sono chiuse con un bilancio migliore del Trabzonspor a parità di livello di difficoltà. 3 vittorie e 1 pareggio lasciano la squadra di Kocaeli imbattuta fino a qui.

Le probabili formazioni — Il tecnico dei padroni di casa dovrebbe schierare in campo un 3-4-3. Uğurcan tra i pali. Difesa a quattro con Pina e Mustafa sulle fasce e Savic e Batagov al centro. In mediana spazio a Mendy e Folcarelli. Trio offensivo composto da Ozan, Zubkov e Olaigbe. L'attacco invece sarà affidato all'unica punta Onuachu.

Inan punta sul 4-5-1. La porta è affidata a Degirmenci. In difesa Aidara e Appindangoye saranno affiancati da Cinan sulla destra e da Oguz sulla sinistra. A centrocampo Mendes e Gedik giocheranno a tutta fascia, mentre nel mezzo Celik, Vukovic e Yalcin si divideranno in centro del campo. Unica punta sarà il croato Petkovic, vecchia conoscenza della Serie A.

TRABZONSPOR (4-2-3-1): Uğurcan; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Mendy, Folcarelli; Ozan, Zubkov, Olaigbe; Onuachu. Allenatore: Fatih Tekke.

KOCAELISPOR (4-5-1): Degirmenci; Cinan, Aidara, Appindangoye, Oguz; Mendes, Celik, Vukovic, Yalcin, Gedik; Petkovic. Allenatore: Selçuk Inan.

Trabzonspor-Kocaelispor, dove vedere la partita in diretta — L'ultima partita della prima giornata del campionato turco è in programma lunedì 11 agosto alle ore 20:30 a Trebisonda. Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti tv della Super Lig e per questo motivo non sarà possibile seguire in diretta tv o streaming la gara.