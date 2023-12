Tragedia in Algeria, bus della squadra si ribalta: muoiono portiere e vice allenatore

Stop ai campionati di calcio in Algeria nel prossimo weekend per la tragedia che ha colpito l'MC El Bayadh. Il portiere della squadra, Zakaria Bouziani, e il vice allenatore, Khaled Zitouni, hanno perso la vita durante il viaggio che li avrebbe dovuti portare nella provincia costiera di Tizi Ouzou per la gara contro il JS Kabylie in programma venerdì 22 dicembre e valida per l'undicesimo turno del massimo campionato algerino.