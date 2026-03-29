Tragedia in Messico-Portogallo: tifoso perde la vita prima del fischio d’inizio

L'uomo cercava di scavalcare il primo livello del palco VIP del nuovo stadio messicano "Azeta", quando, improvvisamente, è precipitato nel vuoto impattando con il piano terra.

Gianmarco Inguscio Collaboratore 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 10:51)

Quella tra Messico e Portogallo doveva essere una partita all'insegna dello spettacolo e della passione per questo sport. Eppure, la sfida amichevole valida per la preparazione ai prossimi Mondiali 2026, e terminato con un'insignificante 0-0 ed è stata protagonista, sugli spalti, per un evento tragico: un sostenitore della squadra di casa è deceduto.

La dinamica dell'incidente che ha causato la morte di un tifoso — Le motivazioni affondano in due aspetti. Il primo riguarda dinamica dell'accaduto: infatti, secondo quanto riportato da A BOLA, l'uomo cercava di scavalcare il primo livello del palco VIP del nuovo stadio messicano "Azeta", quando, improvvisamente, è precipitato nel vuoto impattando con il piano terra. Ma non è tutto: sembra, che il tifoso si trovasse anche in stato di ebrezza al momento del tragico fatto. Un aspetto che potrebbe fare maggiore chiarezza all'incidente. Tutto questo è accaduto poco prima dell'inizio del match tra le due nazionali.

Tifoso caduto dagli spalti in Messico-Portogallo, le indicazioni delle autorità messicane — Dopo la caduta, l'uomo coinvolto è stato immediatamente soccorso, ma la gravità delle ferite riportate hanno reso vani tutti gli interventi adottati nel tentativo di salvargli la vita. Alla luce degli avvenimenti, l'istituzione ha prontamente comunicato che l'incidente avvenuto allo stadio "Azeta" sia stato segnalato alle autorità competenti. E proprio queste ultime inoltre, hanno setacciato l'impianto sportivo per verificare la vendita di alcolici durante lo svolgimento della manifestazione sportiva.

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Al termine dell'ispezione, pare non sia stato avanzato alcun divieto di vendita di bevande alcoliche, sebbene le autorità abbiano indetto nuove regole per scongiurare eventi di simile portata. Ad esempio, sarà vietato vendere bevande in contenitori aperti, oltre a vietarne la vendita anche nei posti adiacenti all'impianto sportivo. Infine, ma non per questo meno importante, verranno effettuati ulteriori controlli in merito alla vendita di bevande ai minori. Queste sono alcune delle nuove linee guida che potrebbero evitare tragedie come quella verificatasi durante la partita amichevole tra Messico e Portogallo.