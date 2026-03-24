Le nuove divise di Francia e Inghilterra scatenano dure polemiche: i costi per i fan raggiungono cifre record, superando ampiamente il tasso di inflazione.

Danilo Loda 24 marzo - 13:16

Mancano meno di novanta giorni all'inizio dei Mondiali 2026 e, mentre l'attesa sportiva cresce, le federazioni e gli sponsor tecnici hanno iniziato a svelare le maglie che i giocatori indosseranno sui campi del Nord America. La Francia ha recentemente presentato le sue due opzioni: la classica divisa blu e un’innovativa versione verde menta. Tuttavia, non è stato il design a catalizzare l'attenzione dei media e dei social, quanto la strategia di marketing scelta da Nike.

Le maglie della Francia per i Mondiali 2026 a 160 euro — La campagna di lancio, intitolata significativamente Braquage ("Assalto" o "Rapina"), è finita sotto il fuoco incrociato dei sostenitori transalpini. Se nelle intenzioni del brand il nome doveva richiamare l'aggressività sportiva e la voglia di conquistare il trofeo, per i tifosi si è trasformato in una ironica ammissione di colpa riguardo ai listini prezzi. Una maglia "Replica" costa oggi 110 euro, mentre la versione "Authentic" (quella identica ai modelli da gara) tocca la soglia dei 160 euro.

Guillaume Auprêtre, portavoce dello storico gruppo di tifosi Irrésistibles Français, ha usato parole taglienti per descrivere la situazione: "In questo caso, il termine 'rapina' è stato scelto fin troppo bene", ha dichiarato con sarcasmo. Auprêtre ha sottolineato come l'aumento costante stia diventando insostenibile: "Nel 2024 le maglie costavano 100 euro, cifra già ritenuta alta. Aggiungerne altri 10 oggi, in un contesto economico globale complesso e per un Mondiale che sarà già di per sé uno dei più costosi di sempre tra viaggi e biglietti, è uno schiaffo alla passione. È una rapina palese, anche se involontaria da parte dello sponsor".

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Inghilterra: il kit dei "Tre Leoni" è il più caro di sempre — Oltremanica la situazione non è certo migliore, anzi. I sostenitori dell'Inghilterra si trovano a fare i conti con prezzi che hanno superato di circa il doppio il tasso di inflazione attuale. La nuova maglia della nazionale inglese per i Mondiali 2026 ha stabilito un primato negativo. Infatti è ufficialmente l'attrezzatura sportiva più costosa nella storia della Football Association.

Per chi desidera indossare lo stesso tessuto tecnico dei propri beniamini, l'esborso richiesto è di 135 sterline (circa 158 euro). Anche la versione "Stadium", pensata specificamente per i tifosi che popolano gli spalti, ha subito rincari pesanti, arrivando a costare 89 sterline (circa 108 euro). Il vero salasso, però, arriva con la personalizzazione. Se si aggiungere nome e numero ufficiale del proprio giocatore preferito può comportare un sovrapprezzo che spinge il costo totale vicino alla soglia psicologica dei 230 euro complessivi.

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Il calcio come bene di lusso? — Il malcontento che serpeggia tra Parigi e Londra solleva una questione più ampia sul futuro del tifo organizzato e popolare. Con l'avvicinarsi della rassegna iridata, il rischio è che la maglia della propria nazionale passi da simbolo di appartenenza identitaria a vero e proprio bene di lusso accessibile a pochi. Mentre le federazioni celebrano l'estetica e l'innovazione tecnologica dei tessuti, la base della piramide calcistica lancia un allarme chiaro: la passione ha un limite e, per molti, quel limite è stato ampiamente superato.

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