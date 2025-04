Collassato nel riscaldamento, i soccorsi non hanno potuto fare nulla per evitare la scomparsa del difensore sudafricano

Samuele Amato 23 aprile - 16:15

Una notizia sconvolgente e triste che ferma la giornata di campionato della seconda divisione sudafricana. All'età di 22 anni, il difensore del FC Durban City, Sinamandla Zondi è morto dopo aver accusato un malore nel riscaldamento del pre-partita contro il Milford FC.

Il comunicato ufficiale del club — Il Durban City, attualmente primo nella National First Division - campionato di seconda serie del Sudafrica -, avrebbe dovuto giocare la partita contro il Milford valida per la 26esima giornata. Gli ospiti si sono portati in vantaggio nella prima parte di gioco. Gara che, però, non è stata ripresa dopo l'intervallo.

Infatti, negli spogliatoi le squadre sono state avvisate della terribile notizia. Sinamandla Zondi, difensore sudafricano che nel riscaldamento pre-partita è crollato a terra e trasportato d'urgenza in ospedale, non ce l'ha fatta. Non sono ancora emersi i particolari del decesso, ma la lega e i tifosi si stringono al dolore della squadra e della famiglia. Il club di appartenenza del difensore 22enne ne ha annunciato la scomparsa nella serata di ieri, martedì 22 aprile.

Il talento spezzato di Sinamandla Zondi — La sua carriera da professionista è iniziata nel 2021 ed era diventato un punto di riferimento per il Durban City. Con il club stava partecipando alla stagione 2024/25 della National First Division con l'obiettivo della promozione alla massima serie sudafricana, la Premier Division.

In questa annata calcistica, "Sgora", come veniva chiamato il giovane difensore, ha giocato 24 partite segnando due reti. Sinamandla Zondi, come si legge nel comunicato del Durban City, era un calciatore di talento ma anche "un amico e un fratello" oltre che semplice compagno di squadra.

Un figlio della comunità cittadina di Durban ed una fonte di ispirazione per gli altri, Sinamandla Zondi era un gioiello del calcio sudafricano. Con un futuro roseo e di grandi aspettative davanti a sé, ora spezzato dalla tragica e triste scomparsa sul campo.