Calcio in lutto: ex giocatore sudafricano accoltellato a morte

Perde la vita un ex giocatore sudafricano. La ricostruzione non lascia dubbi: è stato accoltellato e ora il calcio è in lutto.

Morte Alton Meiring: la ricostruzione della vicenda

Secondo quanto riferito dal The Sun, l'ex calciatore sarebbe scomparso a 48 anni in un modo tragico. La ricostruzione parla infatti di un omicidio: Meiring sarebbe stato accoltellato a morte e per i soccorritori non ci sarebbe stato nulla da fare. Una vicenda sicuramente crudele ed inaspettata, per cui il mondo del calcio è ora in lutto. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio già arrivati per l'uomo scomparso.