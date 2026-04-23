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Partita molto importante quella che aspetta il Trazbonspor oggi pomeriggio. Alle 17:45, i bordeaux-celesti saranno impegnati contro il Samsunspor, quello che il calcio turco chiama Derby del Mar Nero. La sfida è valida per i quarti di finale della Coppa di Turchia. In caso di successo, la squadra di Fatith Tekke se la vedrà contro il Gençlerbirliği che ieri ha eliminato a sorpresa il Galatasaray.

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ISTANBUL, TURCHIA - 18 MARZO: Felipe Augusto del Trabzonspor festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Trendyol Super Lig tra Eyupspor e Trabzonspor allo stadio Eyup il 18 marzo 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Trabzonspor, che cosa rappresenta il minuto 61? il significato di una tradizione che unisce un intero popolo

Questo pomeriggio andrà in una scena una delle rivalità più accese del calcio turco. Al Nuovo stadio 19 maggio di Samsun si gioca il Derby del Mar Nero, la rivalità che vede contrapposte Trabzonspor , i club residenti nelle due città costiere più importanti, rispettivamente Samsun e Trebizonda. La sfida è valida per i quarti di finale della. L'ultimo confronto tra le due rivali nella coppa nazionale si è giocato il 21 dicembre 2022 ed avere la meglio fu il Trabzonspor per 3-0.

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La squadra di Trebisonda è uno dei club più prestigiosi del calcio turco, non solo per i trofei conquistati, ma anche e soprattutto per una tradizione degna di nota. In ogni partita i sostenitori bordeaux-celesti si prendono la scena quando scocca il minuto 61. Che sia in casa o in trasferta e indipendentemente dal risultato, quel momento rappresenta un vero e proprio segnale di rivolta per i tifosi, ma non riguardo alla partita. Tutt'altro.

Samsunspor karşısında sahaya ‘Çubuklu’ formamız ile çıkacağız. pic.twitter.com/iUFHhyMEwN — TS Club (@tsclub) April 23, 2026

Al 61', appunto, i tifosi si rendono protagonisti di una festa fatta di fuochi d’artificio, coreografie, petardi e cori che danno vita ad uno spettacolo che anima l’intero stadio. Tutto questo per ricordare la liberazione della città di Trebisonda dall’oppressione bizantina e quindi la vittoria dell’Impero Ottomano avvenuta nel 1461. Una “ricorrenza” sentita, una dimostrazione di come il calcio sia in primo luogo un fenomeno culturale e sociale, legato in maniera indissolubile alla storia e ai fatti del proprio territorio. Un qualcosa accaduto oltre 500 anni fa che si rivive oggi nella passione dei tifosi del Trabzonspor.

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