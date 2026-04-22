Sirene dall'estero per il calciatore del Genoa Ruslan Malinovskyi, il quale è un obiettivo di calciomercato del Trabzonspor. Il club che milita nella Trenydol Süper Lig, infatti, ha messo gli occhi sul giocatore ucraino con l'obiettivo di rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione dato che dovrebbero giocare anche in una competizione europea. Ciò, però, dipenderà anche da come andranno le qualificazioni alle coppe internazionali.
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Genoa, Malinovskyi può salutare? Obiettivo del Trabzonspor per la prossima stagione
Il Trabzonspor vuole prendere Malinovskyi a parametro zero—
Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato la notizia riguardante il calciatore della Nazionale Ucraina. Sul proprio profilo X, il giornalista ha precisato che la squadra di Trebisonda ha intenzione di prendere il classe 1993 a parametro zero e la trattativa tra le parti è anche in una fase avanzata e si sta avvicinando alle battute finali. Il Trabzonspor ha offerto un contratto triennale all'ex giocatore di Atalanta ed Olympique Marsiglia che, di conseguenza, lascerebbe il Genoa dopo tre stagioni e la Serie A per la seconda volta nella sua carriera.
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Negli ultimi anni, il calcio italiano ha conosciuto le grandi qualità di Malinovskyi durante il periodo all'Atalanta ed ora al Genoa. Dopo la parentesi francese all'Olympique Marsiglia, l'ucraino ha fatto ritorno nel Belpaese vestendo la maglia del Grifone. La scorsa stagione, però, la squadra della Liguria non ha potuto contare sul classe 1993 per un lungo periodo a causa della frattura al perone e la lussazione della caviglia. Malinovskyi torna a disputare dei rossoblù soltanto a marzo dello scorso anno. In questa stagione, invece, ha realizzato 6 reti, di cui due su rigore ed una bellissima punizione contro il Bologna, e ha aiutato il Genoa a conquistare la salvezza.
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