Il Trabzonspor vuole prendere Malinovskyi a parametro zero

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato la notizia riguardante il calciatore della Nazionale Ucraina. Sul proprio profilo X, il giornalista ha precisato che la squadra di Trebisonda ha intenzione di prendere il classe 1993 a parametro zero e la trattativa tra le parti è anche in una fase avanzata e si sta avvicinando alle battute finali. Il Trabzonspor ha offerto un contratto triennale all'ex giocatore di Atalanta ed Olympique Marsiglia che, di conseguenza, lascerebbe il Genoa dopo tre stagioni e la Serie A per la seconda volta nella sua carriera.