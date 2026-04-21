Nonostante la sua grande esperienza e le sue innate qualità, il percorso dell'ex Chelsea potrebbe essere lontano dal club allenato da Van Persie

Vincenzo Di Chio 21 aprile - 20:18

Raheem Sterling torna ancora una volta al centro dell'attenzione: ancora dubbi e incertezze sul suo futuro. Dopo aver lasciato il Chelsea e aver firmato un contratto di sei mesi con il Feyenoord, l'attaccante inglese si trova ora in una fase molto delicata della stagione. Tra infortuni muscolari, prestazioni altalenanti e un possibile addio già al termine della stagione.

Nonostante la sua grande esperienza in enormi club come Arsenal, Liverpool, Manchester City e Chelsea, il suo impatto in Eredivisie non ha dato i frutti che tutti si aspettavano. L'esterno non ha convinto pienamente la dirigenza del Club.

Una situazione complicata per Sterling — Il percorso dell'inglese nei Paesi Bassi è stato finora molto altalenante. Dopo essere stato escluso dalla lista dei Blues nella prima parte della stagione, il giocatore ha trovato spazio al Feyernoord. Prima con qualche apparizione dalla panchina, poi da qualche presenza da titolare. Tuttavia, le sue prestazioni non sono state ritenute sufficienti e questo lascia molti dubbi sulla permanenza del giocatore in Eredivisie.

Secondo alcune valutazioni interne alla società e le analisi della stampa olandese , il club non sarebbe del tutto propenso ad acquistare definitivamente l'inglese. Ma non solo, il poco contributo in termini di assist e gol e le sue continue noie muscolari, si sono rivelati elementi fondamentali nella valutazione del suo futuro.

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Le valutazioni di Van Persie — In questo contesto, Algemeen Dagblad (stampa olandese) sottolinea come il Club stia seriamente valutando di non prolungare il contratto all'esterno. Il giornalista Mikos Gouka ha inoltre descritto l'inglese come "una celebrità inglese che ha lavorato duramente, ma che non ha mostrato le sue qualità". Dopo il pareggio per 1-1,(partita in cui Sterling è rimasto fuori dai convocati) Van Persie ha provato a spiegare la situazione:

"Questi due mondi devono diventare paralleli il prima possibile, stiamo lavorando tanto su questo, ma la cosa più importante è vincere le partite e raggiungere i nostri obiettivi. Sterling sta migliorando sempre di più la sua condizione fisica. Rispetto le sue decisioni, ma io devo pensare a conquistare il secondo posto con il club, è tutto così semplice".

Nonostante queste parole di apertura, la situazione rimane tutt'altro che definita. Con 4 giornate al termine del campionato, cresce l'ipotesi che Sterling possa ritrovarsi nuovamente senza squadra già al termine della stagione.