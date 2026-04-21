Il Siviglia pensa a Joselu: idea per l’attacco in caso di salvezza

Il Siviglia pensa a Joselu per rinforzare l'attacco in caso di non retrocessione: tutti gli aggiornamenti sul possibile ritorno in Liga dell'ex giocatore dei blancos

Antonino Paradino 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 14:59)

Il Siviglia guarda già al futuro e inizia a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino del club andaluso spunta quello di Joselu, attaccante esperto che potrebbe rappresentare una soluzione concreta in vista della prossima stagione. Di questo ne ha parlato Matteo Moretto, il quale ha fornito alcuni importanti aggiornamenti sul possibile ritorno in Liga dell'ex Real Madrid.

Idea Joselu in caso di salvezza — Secondo quanto riportato dal noto giornalista Matteo Moretto, il nome per l'attacco del Siviglia sarebbe quello di Joselu. L’eventuale affondo per l'attuale centravanti dell'Al-Gharafa, sarebbe strettamente legato alla permanenza del Siviglia in Liga. Solo in caso di salvezza, infatti, il club potrebbe affondare il colpo e provare a portare in Andalusia un profilo di esperienza e affidabilità come quello dello spagnolo.

Un colpo decisamente importante che, sulla carta, sarebbe agevolato dalla situazione contrattuale dello stesso Joselu. L'ex giocatore dei blancos, infatti, è in scadenza col club qatariota e non verrà rinnovato, ragion per cui ad oggi è sempre più probabile l'ipotesi che il giocatore sarà svincolato a fine stagione.

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Il Siviglia pensa anche a Diego Conde — Oltre al reparto offensivo, il club spagnolo valuta anche possibili inserimenti tra i pali. Tra i profili seguiti, infatti, c’è quello di Diego Conde, portiere del Villareal che si sta mettendo in mostra in Liga e che rappresenterebbe un’opzione interessante per rinforzare la porta del Siviglia. Anche in questo caso, ogni discorso resta legato alla situazione in classifica e alla permanenza nella massima serie spagnola.

Tuttavia, sempre secondo Matteo Moretto, l’interesse per Diego Conde è presente e a tal proposito il giornalista ha chiarito la situazione attorno al giocatore: "Il contratto di Diego Conde scade nel 2029 ed è molto apprezzato dal direttore sportivo (del Siviglia, ndr). Sarebbe la loro prima scelta per la prossima stagione. C'è un ottimo rapporto tra i club, tra Siviglia e Villarreal".