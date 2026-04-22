Le dinamiche del mercato degli attaccanti si fanno sempre più intricate, delineando uno scenario di incastri che potrebbe cambiare il volto dei reparti offensivi delle big. Se da un lato l'ipotesi di vedere Robert Lewandowski in rossonero sembra perdere quota a causa delle difficoltà dell'operazione, dall'altro si aprono spiragli per manovre ancora più ampie. La Juventus osserva con estrema attenzione l'evolversi della situazione legata al campione polacco, una mossa che potrebbe innescare un clamoroso effetto domino.

In questo contesto, il Milan non resta a guardare e monitora con grande interesse il futuro di Dušan Vlahović. L'eventuale arrivo di un nuovo centravanti a Torino potrebbe infatti liberare il serbo, trasformandolo in un'opportunità di mercato concreta per i rossoneri. La strategia del club sembra dunque orientata verso l'attesa e il tempismo: restare vigili sulle mosse delle rivali per capire se e quando affondare il colpo su un profilo che garantirebbe quella finalizzazione necessaria per fare il salto di qualità definitivo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>