Dopo il pareggio della gara d'andata, entrambe le squadre puntano alla vittoria per staccare il pass per la finale contro l'Inter

Jacopo del Monaco 22 aprile - 10:44

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello che metterà di fronte l'Atalanta e la Lazio e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della semifinale di ritorno della Coppa Italia. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso la New Balance Arena. All'andata, le due squadre hanno pareggiato 2-2: Dele-Bashiru e Boulaye Dia per i biancocelesti; Mario Pasalic e Yunus Musah per i nerazzurri. In Serie A, invece, la gara d'andata è terminata a reti bianche mentre al ritorno la Dea ha avuto la meglio vincendo 0-2 grazie ai gol di Éderson e Zalewski.

Atalanta-Lazio, dove vedere la semifinale — Entrambe le squadre, ovviamente, hanno intenzione di vincere questa sera per poter raggiungere l'Inter alla finale che si giocherà il 13 maggio presso lo Stadio Olimpico di Roma. Sia per gli Orobici che per le Aquile, poi, sarebbe una grande opportunità per puntare alla qualificazione diretta in Europa League date le attuali posizioni in classifica. La sfida di questa sera tra l'Atalanta e la Lazio sarà visibile in diretta televisiva su Italia 1, canale 6 del digitale terrestre. In streaming, invece, si potrà vedere su Mediaset Infinity.

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Il cammino dei due club in Coppa Italia — In questo momento, l'Atalanta allenata da Raffaele Palladino occupa la settima posizione nella classifica del campionato con 54 punti. Il percorso dei nerazzurri in quest'edizione della coppa nazionale ha avuto inizio nei primi giorni di dicembre con gli ottavi di finale, dove ha rifilato un poker casalingo al Genoa. Nel turno successivo, invece, la squadra proveniente da Bergamo ha ospitato la Juventus e ha vinto 3-0 grazie al rigore di Gianluca Scamacca e le reti di Sulemana e Pasalic.

La Lazio, dal canto suo, ha come tecnico l'ex Napoli e Juventus Maurizio Sarri ed attualmente si trova al nono posto in Serie A avendo totalizzato 47 punti. Così come i loro avversari di questa sera, anche il cammino della squadra di Roma è cominciato con gli ottavi di finale, dove hanno eliminato il Milan grazie alla rete del capitano Mattia Zaccagni. Nel turno seguente, invece, le Aquile hanno giocato in casa dei detentori del torneo, ovvero il Bologna, contro cui hanno pareggiato 1-1 al termine dei tempi regolamentari per poi batterli ai calci di rigore.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare. Per quanto riguarda la squadra ospite, invece, ci sono diversi calciatori indisponibili per infortunio come Provedel, Furlanetto, Gigot, Marusic, Lazzari e Rovella.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstović. Allenatore: Palladino

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, N. Tavares; Bašić, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri