A una giornata dal termine, la HNL croata si infiamma: Dinamo Zagabria e Rijeka sono in vetta a pari punti, mentre l ’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso insegue a sole due lunghezze di distanza. Per l’allenatore italiano sarà una missione difficile, ma non impossibile. Il sogno scudetto, che a Spalato manca da 19 anni, resta vivo e si deciderà tutto in un’ultima giornata carica di tensione e speranza.

L'Hajduk di Gattuso campion? Difficile, ma non impossibile

La stagione della SuperSport HNL croata ha offerto emozioni continue e, a 90 minuti dal termine, tutto è ancora in gioco. L’Hajduk Spalato, guidato da Gennaro Gattuso e con un leader esperto come Ivan Rakitić in campo, era partito fortissimo, volando in testa alla classifica per gran parte del campionato. Poi, però, è arrivato un calo evidente nel rendimento che ha permesso al Rijeka di sorpassare. La squadra biancorossa, trascinata anche da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Duje Čop, è rimasta costantemente in scia e ha saputo approfittare del momento difficile dell’Hajduk. Ma proprio nell’ultima giornata, lo scontro diretto tra le due ha riacceso tutto: la vittoria dei ragazzi di Gattuso ha rimesso in corsa anche la Dinamo Zagabria.