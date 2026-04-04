Un'avventura durata 128 presenze, 4 reti, 29 assist, due qualificazioni in Champions League ed una Carabao Cup

Samuele Amato Caporedattore 4 aprile - 13:12

Non tutto è per sempre, ma ci si può comunque avvicinare creando ricordi nei posti in cui si è stati. Così anche per i club e i calciatori, il momento dell'addio può essere emozionante. Nella giornata di oggi l'annuncio arriva dal Newcastle che dovrà salutare uno dei giocatori simbolo della rinascita dei Magpies, Kieran Trippier. L'annuncio arriva sui canali ufficiali del club.

Newcastle, Trippier saluta: "Grazie a tutti i tifosi" — Arrivato a gennaio 2022, Kieran Trippier si è preso sulle spalle il Newcastle, portando qualità e sostanza sulla corsia di destra. Con la maglia dei bianconeri si è guadagnato l'amore del pubblico e anche un posto nella Nazionale dei Three Lions. Eppure, dopo quattro stagioni e mezzo le strade del club e del giocatore si separano: il terzino destro, classe 1990, saluterà quest'estate.

Nella sua avventura a Newcastle, arrivato dall'esperienza di due anni e mezzo nell'Atletico Madrid, Trippier ha totalizzato 128 presenze, timbrando più volte il cartellino. Nonostante gli appena quattro gol tra tutte le competizioni, il terzino vanta di 29 assist per i compagni. La grande qualità messo in campo lo ha reso un protagonista indiscusso dei Magpies in questi ultimi anni, portando la squadra dalla lotta per la salvezza alle due qualificazioni in Champions League. Il culmine è arrivato con la vittoria della Carabao Cup, lo scorso 16 marzo a Wembley; nonché la prima della storia per il club bianconero

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Ma come detto all'inizio, non tutto dura per sempre e il 35enne si ritrova ad annunciare che le prossime saranno le sue ultime sette partite con la maglia della Toon Army. Come si legge sul sito ufficiale del Newcastle: "È giunto il momento di lasciare questo club incredibile. Qui è dove mi sono sentito più a casa. È un momento emozionante e mi mancherà tutto questo. Voglio dire un enorme grazie ai tifosi per il supporto nei momenti belli e in quelli difficili. Mi siete sempre stati vicini".

"Per i miei compagni: sarà dura. È stato un viaggio fantastico con voi ragazzi. Mi mancherete tutti, ma vincere un trofeo con voi ragazzi è stato davvero, davvero speciale: il meglio della mia carriera. E al manager, Eddie Howe, a tutto lo staff tecnico e alla squadra dietro le quinte, un enorme ringraziamento. Il gaffer ha avuto la fiducia - due volte - di ingaggiarmi, mi ha dato l'opportunità di rappresentare e capitanare questo grande club e, soprattutto, siamo riusciti a vincere un trofeo. Mi mancheranno tutti al club. Grazie", conclude Trippier.