C'è lo zampino di Salomón Rondón nella vittoria del Pachuca contro il Columbus Crew in finale di CONCACAF Champions Cup . Nell'ultimo atto della maggior competizione calcistica nordamericana per squadre di club, i messicani del tecnico uruguagio Guillermo Almada hanno asfaltato gli avversari con un netto 3-0.

Dicevamo della differenza fatta da Rondón in campo. Il 34enne attaccante venezuelano, che in carriera ha vestito le maglie di Malaga, Rubin Kazan, Zenit, WBA, Newcastle, CSKA Mosca, Everton e River Plate (tra le altre), è sbarcato in Messico lo scorso mese di gennaio. Dopo aver vinto il campionato argentino nel 2023 mettendo a segno 10 reti, Rondón ha sin da subito impresso il proprio marchio in questi sei mesi messicani. Ha conquistato la Scarpa d'Oro della Liga MX Clausura grazie alle sue dieci realizzazioni in 21 partite giocate. Il centravanti classe '89 ha saputo indirizzare la finale della CONCACAF Champions Cup già dai primi minuti di gioco.