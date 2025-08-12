Il centrocampista maliano non è partito per Udine con il resto della squadra. L'allenatore Thomas Frank ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell'esclusione.

Luca Paesano Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 21:47)

Yves Bissouma non farà parte dei convocati del Tottenham in vista dell’attesissima sfida di domani sera contro il Paris Saint Germain. Il centrocampista maliano è stato escluso da Thomas Frank per motivi disciplinari, come confermato dallo stesso tecnico degli Spurs nella conferenza stampa odierna.

Tottenham, Bissouma non convocato per la Supercoppa Yves Bissouma è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Europa League del Tottenham targato Postecoglu. Il suo rapporto con il nuovo allenatore Thomas Frank, però, non è partito sicuramente con il piede giusto. Dopo esser arrivato diverse volte in ritardo agli allenamenti di questa pre-season, il tecnico ha deciso di prendere provvedimenti severi e di non portare il centrocampista a Udine, dove, domani sera, gli Spurs si giocheranno la Supercoppa UEFA contro il Paris Saint Germain.

“Bissouma è arrivato in ritardo diverse volte e l’ultima volta è stata una di troppo”, ha spiegato l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia. Una scelta drastica, che diventa anche un modo per dare un segnale forte e chiaro allo spogliatoio: "In ogni cosa devi dare tanto amore ai tuoi giocatori, ma bisogna necessariamente anche avere delle pretese e ci devono essere delle conseguenze, e questa volta ce n'è stata una". Insomma, dopo il clamoroso tonfo della passata stagione in Premier League, il Tottenham non può assolutamente permettersi altri giri a vuoto.

Thomas Frank vuole tenere alta l'attenzione e la concentrazione dei suoi, e nonostante sia consapevole che ci sia ancora da lavorare, domani proverà a giocarsi le sue carte. "Il mio cervello funziona così: vedo opportunità invece di pressioni. Quindi, per me, domani è un'opportunità enorme e cercheremo di coglierla", ha affermato l'allenatore. Oltre a Bissouma, non saranno a disposizione per la partita neppure Maddison, Kulusevski e Udogie. Recupera per qualche scampolo di gara invece Dominik Solanke.