derbyderbyderby calcio estero “Troppe volte in ritardo”: il Tottenham esclude Bissouma dai convocati per la Supercoppa

La decisione

“Troppe volte in ritardo”: il Tottenham esclude Bissouma dai convocati per la Supercoppa

Bissouma
Il centrocampista maliano non è partito per Udine con il resto della squadra. L'allenatore Thomas Frank ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell'esclusione.
Luca Paesano
Luca Paesano Redattore 

Yves Bissouma non farà parte dei convocati del Tottenham in vista dell’attesissima sfida di domani sera contro il Paris Saint Germain. Il centrocampista maliano è stato escluso da Thomas Frank per motivi disciplinari, come confermato dallo stesso tecnico degli Spurs nella conferenza stampa odierna.

Tottenham, Bissouma non convocato per la Supercoppa

Yves Bissouma
Yves Bissouma festeggia la vittoria dell'Europa League (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)
—  

Yves Bissouma è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Europa League del Tottenham targato Postecoglu. Il suo rapporto con il nuovo allenatore Thomas Frank, però, non è partito sicuramente con il piede giusto. Dopo esser arrivato diverse volte in ritardo agli allenamenti di questa pre-season, il tecnico ha deciso di prendere provvedimenti severi e di non portare il centrocampista a Udine, dove, domani sera, gli Spurs si giocheranno la Supercoppa UEFA contro il Paris Saint Germain.

“Bissouma è arrivato in ritardo diverse volte e l’ultima volta è stata una di troppo”, ha spiegato l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia. Una scelta drastica, che diventa anche un modo per dare un segnale forte e chiaro allo spogliatoio: "In ogni cosa devi dare tanto amore ai tuoi giocatori, ma bisogna necessariamente anche avere delle pretese e ci devono essere delle conseguenze, e questa volta ce n'è stata una". Insomma, dopo il clamoroso tonfo della passata stagione in Premier League, il Tottenham non può assolutamente permettersi altri giri a vuoto.

“Troppe volte in ritardo”: il Tottenham esclude Bissouma dai convocati per la Supercoppa- immagine 3
Thomas Frank, allenatore del Tottenham Hotspur (Foto di Chung Sung-Jun/Getty Images)

Thomas Frank vuole tenere alta l'attenzione e la concentrazione dei suoi, e nonostante sia consapevole che ci sia ancora da lavorare, domani proverà a giocarsi le sue carte. "Il mio cervello funziona così: vedo opportunità invece di pressioni. Quindi, per me, domani è un'opportunità enorme e cercheremo di coglierla", ha affermato l'allenatore. Oltre a Bissouma, non saranno a disposizione per la partita neppure Maddison, Kulusevski e Udogie. Recupera per qualche scampolo di gara invece Dominik Solanke.

Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA