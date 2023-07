Truppe speciali e affitto stadio da record: il derby di Bucarest allo stadio Ghencea…

Sabato 22 luglio alle 20.30 è in arrivo il grande derby fra FCSB e Dinamo Bucarest. Si può giocare solo al Ghencea, ma gli ultras della CSA Steaua hanno inscenato proteste e minacciato disordini. In ogni caso, FCSB e CSA a livello dirigenziale hanno raggiunto un accordo per la concessione dello stadio alla FCSB per il derby e oggi dovrebbe esserci la firma del contratto.