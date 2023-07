Arena Nazionale out, concerti a Bucarest: barricate per evitare il derby nella casa della CSA Steaua

Il 22 luglio è in programma il derby di Bucarest FCSB-Dinamo. Ma in città c'è spazio solo nello stadio della CSA Steaua, i cui tifosi minacciano dimostrazioni di protesta se il derby dovesse portare l'odiata FCSB nel loro stadio...

L'avvocato del CSA Steaua, Florin Talpan, non ritiene che FCSB debba giocare nell'arena di Ghencea: "Non firmerò alcun documento riguardante il desiderio dell'FCSB di giocare allo stadio Steaua. Quella squadra è in malafede, ci ha danneggiato per tanti anni. Come farla giocare allo stadio Steaua? Abbiamo danni da recuperare. Sono disposto a discutere personalmente di questa situazione con il primo ministro Marcel Ciolacu". E anche i tifosi hanno affisso striscioni per tutta Bucarest...