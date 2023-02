Turchia, gli ultras lanciano in campo…migliaia di peluche per bimbi

Durante il match terminato 0 a 0 - valido per la SuperLig - tra il Besiktas e l'Antalyaspor -, i tifosi hanno cominciato a lanciare diversi oggetti in campo.

Al Vodafone Park, dopo appena a 4 minuti di gioco, tutto lo stadio ha cominciato a tirare in campo numerosi peluche da donare ai bambini vittima delle numerose scosse di terremoto che hanno colpito il paese.

Sul web sono già diventate virali le immagini di questo gesto virtuoso. Tra panda giganti e conigli tutti hanno apprezzato il gesto con sonori applausi. Anche se la partita è stata sospesa per qualche minuto, ma finalmente in questo caso per un buon motivo...