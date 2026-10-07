Il futuro di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia sembra tutt'altro che stabile. L'allenatore italiano è finito al centro delle critiche dopo un pessimo avvio in Nations League: la sua squadra ha rimediato 4 sconfitte nelle 4 gare disputate. Dopo l'ultimo ko, rimediato contro l'Italia per 3-1, l'ex attaccante aveva ribadito di credere fortemente nel suo lavoro e in quello dei suoi uomini. Secondo le ultime indiscrezioni proveniente dalla Turchia, la federazione starebbe seriamente decidendo di esonerare l'ex tecnico della Fiorentina, puntando fortemente sull'attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, Arda Turan.

Il pessimo avvio in Nations League: quale sarà il futuro di Montella?

Vincenzo Montella è diventato Ct della Nazionale Turca il 21 settembre 2023. Durante il suo percorso ha raggiunto obiettivi importanti: la qualificazione ale lo storico quarto di Finale a. L'exera già stato messo sotto pressione dopo il torneo internazionale che aveva visto la sua Nazionale uscire clamorosamente già ai gironi.

BOLOGNA, ITALIA - 5 OTTOBRE: L'allenatore della Turchia Vincenzo Montella osserva la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Turchia allo stadio Renato Dall'Ara il 5 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La Turchia ha esordito in Nations League con una sconfitta contro la Francia, poi è arrivato il ko contro l'Italia e successivamente quello con il Belgio. A completare il quadro è arrivata un'altra battuta d'arresto contro gli azzurri di Mancini. Quattro partite, zero punti: ecco il motivo per il quale la Federazione Turca starebbe pensando ad un esonero del tecnico italiano. Ad oggi, non ci sono certezze, ma Vincenzo Montella e la Turchia potrebbero presto salutarsi.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi, Montella ile yolları ayırma kararı aldı.



▬ Aylık 183 bin euro kazanan Montella'ya 5 aylık maaşı tazminat olarak verilecek. (Milliyet) pic.twitter.com/J9IOctSeih — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 7, 2026

Arda Turan: sarà lui il prossimo Ct della Turchia?

Qualora le strade del tecnico italiano e la Turchia dovessero separarsi, la federazione avrebbe già sondato alcuni nomi. Il più gettonato, secondo i media turchi, è l'ex centrocampista del Barcellona Arda Turan. Il nome del turco è un profilo che affascina parecchio visto il suo passato da protagonista sia con la Nazionale che con i principali club europei.

Arda Turan è stato un trequartista di alta qualità. Nel corso della sua carriera da giocatore ha vestito celebri maglie tra cui: Galatasaray, Atlètico Madrid e Barcellona prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2022. Pochi mesi dopo l'addio al calcio giocato, è diventato allenatore dell'Eyupspor, dove ha conquistato una storica qualificazione nella massima serie turca.

LONDRA, INGHILTERRA - 6 MAGGIO: Arda Turan, allenatore dello Shakhtar Donetsk, osserva durante una sessione di allenamento in vista della semifinale di ritorno della UEFA Conference League 2025/26 tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, che si terrà al Selhurst Park di Londra, Inghilterra, il 6 maggio 2026. (Foto di Alex Davidson/Getty Images)

Attualmente Turan guida la panchina dello Shakhtar Donetsk dove, nella prima stagione, ha conquistato il campionato ucraino e le semifinali di Conference League, dove la squadra è stata poi eliminata dal Crystal Palace. I risultati ottenuti negli ultimi anni hanno permesso all'ex centrocampista di essere uno dei tecnici più considerati nel panorama calcistico. Resta un ostacolo: il turco è ancora sotto contratto con la squadra ucraina e l'idea della Federazione turca sarebbe quella di affidare il ruolo di Ct senza necessariamente abbandonare la sua squadra. Da capire se anche il tecnico opterà per questa soluzione.