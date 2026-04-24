Questa settimana è stata scandita dalle 4 parate superlative di Edoardo Motta in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nonostante fossero stati calciati bene, quasi tutti i rigori non hanno impensierito più di tanto l'estremo difensore della Lazio. È diventato l'eroe della serata, avendo garantito ai suoi compagni di squadra il pass per l'ultimo atto della competizione con l'Inter. Ebbene, c'è qualcuno che in Turchia ha provato ad emularlo, riuscendosi quasi perfettamente.

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LONDRA, INGHILTERRA - 30 APRILE: Andre Onana dell'Ajax festeggia durante la partita del primo turno delle semifinali di UEFA Champions League tra Tottenham Hotspur e Ajax al Tottenham Hotspur Stadium il 30 aprile 2019 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

André Onana come Motta: è in finale col suo Trabzonspor

Delle differenze ci sono, chiaramente; ma a sorprendere è la distanza temporale tra i due eventi, capitati l'uno 24 ore dopo l'altro., portiere del Trabzonspor,calciati da Satka, Marius e Cift al termine di una semifinale che era terminata 0-0 dopo la disputa dei tempi supplementari. I giocatori del Samunspor hanno così rivisto gli stessi identici incubi di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e de Ketelaere, "rei" di essersi trovati dinanzi un giovane portiere in grande spolvero.

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Dunque, il Trabzonspor vola in finale di Coppa di Turchia e si appresta ad affrontare il Genclerbirligi, formazione che rischia di retrocedere nel suo campionato, ma che ha sorprendentemente giustiziato il Galatasaray di Osimhen e Noa Lang. L'ultimo atto della competizione è in programma il 13 maggio, esattamente come la finale di Coppa Italia per Inter e Lazio.

Non sono proprio identici...

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Come detto sopra, però, delle differenze ci sono. Un po' come quando a scuola si tentava di copiare dal più bravo durante i compiti in classe., avendo compiuto 30 anni tre settimane fa. Edoardo Motta, invece, è un classe 2005 che ha appena iniziato a calcare i campi del calcio che conta.Dunque, non è soltanto quel rigore parato in più a separare aritmeticamente i due portieri, ma anche, se non soprattutto, lache assegna 9 anni di carriera in più a Motta. Mentre per Onana, potrebbe esserci il serio rammarico di una carriera che, iniziata al meglio con l'Ajax "terribile" di Ten Hag e conin Italia, si è progressivamente spenta. Le stagioni opache allo United ne hanno trasfigurato l'immagine di gran portiere, ma chissà che in Turchia non abbia ritrovato gli giusti stimoli per un finale da protagonista ai livelli della semifinale di ieri sera.

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