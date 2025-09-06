Turchia-Spagna e quel pizzico di Real Madrid-Barcellona. Arda Güler spende parole d'oro per Lamine Yamal.

Lorenzo Maria Napolitano 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 19:32)

Arda Güler è tra i giocatori più chiacchierati d'Europa. Con un talento cristallino ed un futuro luminoso davanti a sé, il giovane centrocampista del Real Madrid è in ritiro con la sua Turchia, ed è pronto ad affrontare la Spagna, match in cui incontrerà diverse volti conosciuti. Tra questi, c'è quello di Lamine Yamal, grande riferimento offensivo della rappresentativa di De La Fuente, nonché rivale nel match più atteso dell'anno in Spagna e non solo: El Clasico.

Domani alle 20:45 le due formazioni scenderanno in campo e, in vista della sfida, è stato proprio Güler ad intervenire in conferenza stampa, parlando dell'incontro e di Lamine Yamal.

Le parole di Arda Güler — La Turchia conta tre punti nel girone di qualificazione al Mondiale, insieme alla Spagna. Questo scontro, quindi, decreterà la rappresentativa che, per il momento, potrà guardare tutti dall'alto: "Sarà una partita molto importante, perché è in gioco il primo posto. Il possesso della Spagna sarà maggiore, di sicuro. Rispettiamo molto la nazionale spagnola, ma cercheremo di imporre il nostro gioco", ha detto il giovane centrocampista turco. "Ho parlato con tutti i miei compagni del Real Madrid e sanno che la partita sarà molto complicata. Voglio tornare come vincitore di questa partita agli allenamenti del Madrid".

Infine, Arda Güler ha speso anche qualche parola verso Lamine Yamal. I due calciatori rappresentano senz'altro il meglio che, nel presente e nel futuro, il derby di Spagna avrà da offrire: "Non mi sorprende quello che fa (Lamine, ndr), perché ha molta qualità. Farà del suo meglio per metterci in difficoltà, ma anche noi abbiamo molta fiducia".