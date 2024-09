Turchia, Mourinho: “Arda Güler dimostra personalità e qualità a Madrid”

José Mourinho è uno dei grandi allenatori europei . Ora il tecnico portoghese è al Fenerbahçe, ma non perde di vista i grandi campionati. In un'intervista a "HT Spor", tra le tante risposte, ha parlato di Arda Güler , il promettente giocatore turco di soli 19 anni.

Mourinho su Güler

"Arda sta dimostrando una grande personalità e qualità diversa. Per giocare in questo club, la personalità è molto importante. I giocatori devono aver interiorizzato che sono abbastanza bravi per giocare lì, non possono avere paura", ha detto l'ex mister di Inter e Roma a proposito del calciatore del Real Madrid.